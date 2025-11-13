アウトルックはＳ高カイ気配、マネフォが１株１８００円でＴＯＢ◇ アウトルックはＳ高カイ気配、マネフォが１株１８００円でＴＯＢ◇

アウトルックコンサルティング<5596.T>はストップ高カイ気配。１２日取引終了後、親会社であるマネーフォワード<3994.T>傘下のマネーフォワードクラウド経営管理コンサルティングから完全子会社化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株１８００円。これにサヤ寄せする格好となっている。



買い付け予定数は１０１万１２４９株（下限・上限設定なし）、買い付け期間は１１月１３日～１２月２５日。ＴＯＢ成立後にアウトルック株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は１２日付で同社株を監理銘柄（確認中）に指定した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS