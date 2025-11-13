包み方にワザあり！きのこのホイル焼きをおいしく作るコツ

きのこをたっぷり楽しむならホイル焼き

秋はきのこ料理が食べたくなりますね。しめじやエリンギなどをたっぷり使って、食卓に季節感を添えるメニューを作ってみませんか。決して手の込んだ料理ではなく、アルミホイルに包んで蒸すだけでできる1品です。フライパンひとつで手軽に作れるのが魅力の「きのこのホイル焼き」。ですが、ホイル焼きを作る際、うっかりホイルを破いてしまったり、食材から出るうまみ汁が漏れてしまった経験はありませんか？ 実は包み方にちょっとしたコツがあるのです。この方法なら失敗せずに仕上がりますよ！

包み方に技あり！

ホイルの向こう端と手前の端を合わせてキッチリ閉じ、輪の左右からぐるっとUの字に閉じ合わせ、ピロシキ型に仕上げると安定感があってしっかりと閉じ合わせできます。フライパンで加熱するとホイル包みがプクーっと膨らんで、食材をおいしく蒸し上げます。

簡単においしく調理できた！

「包み方を参考に破れずきれいにできました」「上手に包めていい感じに焼けました」「きのこの香りと旨味を漏らさず閉じ込めておいしくいただきました」「家族に好評でリピ決定、色々なキノコでまた作ります」など、好評の声をいただいています。きのことお好みの食材を合わせてアレンジしてみても◎ですね。





あと1品には簡単なものがうれしいですね。ヘルシーでたっぷりキノコが食べられるこのレシピを試してみませんか。ホイル包みを開けた時に湯気と一緒にフワッと出る香りと凝縮された旨みを楽しんでくださいね。