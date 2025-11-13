13日午前9時54分ごろ、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度1を観測したのは、宮城県の岩沼市と丸森町、福島県の福島市、郡山市、白河市、須賀川市、大玉村、天栄村、泉崎村、棚倉町、玉川村、浅川町、いわき市、それに浪江町、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東海村、土浦市、石岡市、つくば市、茨城鹿嶋市、潮来市、筑西市、稲敷市、桜川市、それに鉾田市、栃木県の大田原市、小山市、真岡市、益子町、市貝町、それに壬生町、群馬県の渋川市、埼玉県の加須市、千葉県の銚子市、東金市、香取市、山武市、多古町、それに成田市です。

【各地の震度詳細】

■震度1

□宮城県

岩沼市 丸森町



□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 大玉村 天栄村

泉崎村 棚倉町 玉川村

浅川町 いわき市 浪江町



□茨城県

水戸市 日立市 笠間市

ひたちなか市 那珂市 小美玉市

東海村 土浦市 石岡市

つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市

筑西市 稲敷市 桜川市

鉾田市



□栃木県

大田原市 小山市 真岡市

益子町 市貝町 壬生町



□群馬県

渋川市



□埼玉県

加須市



□千葉県

銚子市 東金市 香取市

山武市 多古町 成田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。