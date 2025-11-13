宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県で最大震度1の地震 宮城県・岩沼市、丸森町
13日午前9時54分ごろ、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度1を観測したのは、宮城県の岩沼市と丸森町、福島県の福島市、郡山市、白河市、須賀川市、大玉村、天栄村、泉崎村、棚倉町、玉川村、浅川町、いわき市、それに浪江町、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東海村、土浦市、石岡市、つくば市、茨城鹿嶋市、潮来市、筑西市、稲敷市、桜川市、それに鉾田市、栃木県の大田原市、小山市、真岡市、益子町、市貝町、それに壬生町、群馬県の渋川市、埼玉県の加須市、千葉県の銚子市、東金市、香取市、山武市、多古町、それに成田市です。
【各地の震度詳細】
■震度1
□宮城県
岩沼市 丸森町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 大玉村 天栄村
泉崎村 棚倉町 玉川村
浅川町 いわき市 浪江町
□茨城県
水戸市 日立市 笠間市
ひたちなか市 那珂市 小美玉市
東海村 土浦市 石岡市
つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市
筑西市 稲敷市 桜川市
鉾田市
□栃木県
大田原市 小山市 真岡市
益子町 市貝町 壬生町
□群馬県
渋川市
□埼玉県
加須市
□千葉県
銚子市 東金市 香取市
山武市 多古町 成田市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。