13日午前9時54分ごろ、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度1を観測したのは、宮城県の岩沼市と丸森町、福島県の福島市、郡山市、白河市、須賀川市、大玉村、天栄村、泉崎村、棚倉町、玉川村、浅川町、いわき市、それに浪江町、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東海村、土浦市、石岡市、つくば市、茨城鹿嶋市、潮来市、筑西市、稲敷市、桜川市、それに鉾田市、栃木県の大田原市、小山市、真岡市、益子町、市貝町、それに壬生町、群馬県の渋川市、埼玉県の加須市、千葉県の銚子市、東金市、香取市、山武市、多古町、それに成田市です。

【各地の震度詳細】

■震度1
□宮城県
岩沼市　丸森町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　大玉村　天栄村
泉崎村　棚倉町　玉川村
浅川町　いわき市　浪江町

□茨城県
水戸市　日立市　笠間市
ひたちなか市　那珂市　小美玉市
東海村　土浦市　石岡市
つくば市　茨城鹿嶋市　潮来市
筑西市　稲敷市　桜川市
鉾田市

□栃木県
大田原市　小山市　真岡市
益子町　市貝町　壬生町

□群馬県
渋川市

□埼玉県
加須市

□千葉県
銚子市　東金市　香取市
山武市　多古町　成田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。