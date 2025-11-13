

受験生の体に必要な栄養素を知り、勉強のパフォーマンスを維持していきましょう（写真：buritora／PIXTA）

気分と血糖値はほぼリンクする

「今日、朝ごはん抜いてないですか？」

「寝不足？ 真夜中に起きることが多くないですか？」

言われた相手は目を丸くして「なんでわかるんですか？」と驚く。

小池雅美医師は相手の見た目から、体の状態を言い当ててしまう特技を持つ。

その根拠となるのは無論、霊感の類ではなく、漢方・栄養療法のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験にある。その人の顔貌、姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる洞察力と血液データの読解力を駆使し、多くの患者を改善に導いてきた。

現在は外来の傍ら、全国で医師・医療従事者向けに栄養療法のセミナーを行い、業界でその名を知られる小池氏が、このたび初の著作「気分の9割は血糖値」を上梓。発売前からAmazon3部門で1位を独占するなど、大きな話題を呼んでいる。

「気分や集中力は血糖値の影響を強く受けています。だからこそ、血糖を安定させることは、ビジネスパーソンにとって『体調管理』を超えた戦略的スキルとなりえます。またそれを逆手にとれば、仕事術や人間関係の改善にも使うことができます」と小池氏。本稿では「受験に勝つ食事」について語る。

栄養が足りない子どもは受験に勝てない





受験シーズンが近づくと、子どもの生活は一気に「座りっぱなし」になる。勉強量は増えるが、運動量は減る。

そのとき、体の中では何が起きているのだろうか。

実は、受験期の体は“動かなくても”消耗している。長時間の勉強や緊張はストレスとなり、交感神経を刺激してアドレナリンやコルチゾールが分泌される。

ストレス反応で代謝が亢進し、ビタミンB群やマグネシウムなどの補酵素の需要が増える。体内ではビタミンB群やマグネシウムがどんどん使われてしまい、代謝の効率が悪くなる。

つまり受験生は「動かないのに、栄養素を使い切っている」状態なのだ。

「脳を動かす燃料は糖」と思われていることが多いが、それだけではない。どんなに糖をとっても、代謝を回す栄養素が足りなければ、脳は“エンジン不調”のままである。パフォーマンスを維持するために栄養補給はあなどれない。

栄養素の中でも最も重要なのは体を作る材料＝たんぱく質だ。筋肉・血液・ホルモンなどもすべてたんぱく質からできている。

たんぱく質が不足すると、筋肉量が減り、集中力や気分の安定にも影響が出る。

たんぱく質は、成長期では体重1kgあたり1.2〜1.5g程度が目安。運動量が多い場合や筋肉を維持したい場合には2g近く必要になることもある。

お菓子やパンで手軽にカロリーを補っても、たんぱく質が足りなければ「代謝の材料切れ」を起こす。肉や魚、卵、大豆製品などを1日3食でしっかり取り入れたい。

集中力ややる気を支える神経伝達物質（ドーパミン、セロトニン、アセチルコリンなど）も、すべてたんぱく質（アミノ酸）から作られる。これらの合成にはビタミンB6・葉酸・鉄などの補酵素も必要だ。この栄養素のどれかが不足すれば、神経伝達物質が作られず、やる気も集中力も上がらない。

受験期に筋肉を落としてはならない理由

私たちが食事から取った炭水化物（糖質）は消化されてブドウ糖になり、血中に入り全身をめぐる。細胞はブドウ糖を取り込んでATPという物質を作り出す。人間はこれをエネルギーとして生命を維持している。

このとき血中に取り込まれたブドウ糖のことを血糖という。血糖の上下動は、集中力や気分の波と直結する。

つまり血糖が安定した状態であること＝「血糖コントロール」こそが受験における要諦となる。

この「血糖コントロール」のカギを握るのは、実は筋肉だ。筋肉は糖をグリコーゲンとして蓄える“血糖のタンク”であり、特に太ももの筋肉はその主力だ。

筋肉が減ると、糖を貯める力が落ち、血糖が乱れやすくなる。長時間座っている受験生ほど、この筋肉が衰えやすい。たんぱく質をしっかり取るとともに、1日数分でもスクワットやストレッチを取り入れることで、筋肉内の代謝が動き、脳への血流もよくなる。

「グリコーゲンの余力が、思考の余力をつくる」――これが、生理学の事実だ。

鉄・亜鉛・ビタミンB群を“落とさない”

たんぱく質以外にも受験生に特に必要な栄養素は鉄、亜鉛、ビタミンB群がある。

鉄は酸素を運び、ミトコンドリアでATPを生み出す。亜鉛は神経伝達物質の合成や記憶の固定に関わり、ビタミンB群は糖・脂質・アミノ酸をエネルギーに変える「代謝の歯車」だ。

これらはどれか一つでも欠けると、エネルギーがうまく作れず、脳が“低燃費モード”に陥ってしまう。食事でこれらを意識的に補うことが、受験期のパフォーマンス維持に直結する。

受験勉強は、脳の持久戦だ。持久力を支えるのはカロリーではなく、「代謝を支える分子」たちである。糖をエネルギーに変えるビタミン、筋肉を維持するたんぱく質、脳を回す鉄と亜鉛。これらがそろって初めて、集中力が持続し、気分が安定する。

つまり、受験の勝敗は「何を食べるか」ではなく、「何で細胞を動かすか」で決まるのだ。

（小池 雅美 ： 医師、こいけ診療所院長、なす医院非常勤医師、臨床分子栄養医学研究会特別認定指導医、漢方専門医）