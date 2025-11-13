＜注目銘柄＞＝モノタロウ、登録口座数が順調に増加 ＜注目銘柄＞＝モノタロウ、登録口座数が順調に増加

ＭｏｎｏｔａＲＯ<3064.T>は事業者向け工場用間接資材などを販売。９月末時点の登録口座数は１０９４万６０００口座（２４年１２月末に比べ７９９口座の増加）と順調に伸びている。



同社が１０月３０日に発表した２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算は、営業利益が前年同期比２３．１％増の３３２億７４００万円で着地。事業者向けネット通販事業が注文件数・単価ともに上昇したほか、購買管理システム事業（大企業連携）が注文顧客数の増加を主因に成長したことなどが寄与した。通期の営業利益予想については従来通り４３０億円（前期比１６．０％増）で据え置いているが、１０月度の月次売上高は前年同月比１６．１％増と堅調さを維持している。



株価は１０月１７日につけた年初来安値１８７６．５円を底に下値を切り上げる展開。日足チャートでは短期トレンドを示す２５日移動平均線が上向きに転じつつあり、一段の戻りに期待できそうだ。（参）



