サンユー建設<1841.T>がストップ高の１５５０円カイ気配となっている。１２日の取引終了後、馬場雄一郎副社長が代表を務めるカバロ企画（東京都大田区）がＭＢＯの一環として、非公開化を目的にサンユー建設に対してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の１６００円にサヤ寄せする格好となっている。



非公開化により迅速かつ柔軟な経営判断や機動的な経営資源配分を実現し、中長期的な視点で企業価値の向上を図るのが狙い。買い付け予定数は２０５万９９８１株（下限９５万７５００株、上限設定なし）で、買付期間は１１月１３日から１２月２５日までを予定。ＴＯＢ成立後、サンユー建設株は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を１１月１２日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、サンユー建設は今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



出所：MINKABU PRESS