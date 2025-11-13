【BodiFul Lab.】温活＆美シルエットを叶える「ヒップアップガードル」誕生

I−neの連結子会社Endeavourは10月28日より順次、インナーケア・アウターケア双方の視点から体の悩みにアプローチするミクスチャーボディケアブランド「BodiFul Lab.（ボディフルラボ）」から、ヒップアップガードル「シェイプヒップ」を各ECモールにて発売中です。

同商品は、5秒に1個に売れた* 骨盤ベルトに次ぐ新作。温活＆美シルエットを叶える**「ヒップアップガードル」です。

*1 2025/05/28〜5/29に行った自社ECサイトの先行販売キャンペーンで、開始から1時間（12:00-13:00）で753個販売した実績を元に算出

*2 着用中の物理的効果による

■商品特長

1. 3Dヒップシェイプ構造

特殊な二重構造によりおなかをすっきり見せながらヒップアップ。

2. 遠赤外線プリントを採用 で“温活”もサポート

生地のお腹側には遠赤外線プリントを採用。体温を輻射（ふくしゃ）し、お腹を温めて血行促進。腰側にはマグネットチップを搭載しています。

3. “めくれやすい”を解決するコンフォートロックワイヤー搭載

ワイヤーボーンを前後4箇所に搭載することで、座ったりかがんだりしても、めくれず身体にフィット。ストレスフリーな着用感を実現します。

4. 素肌にフィットする使い心地

1枚で着用可能な薄いシームレス素材でボディラインを整える*1 設計で、素肌に馴染み、おしゃれの幅が広がります。

*1 着用中の物理的効果による

■商品概要

「ボディフルラボ シェイプヒップ」

カラー：ブラック、ベージュ

サイズ：Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ

価格：4,290円

発売日／流通：2025年10月28日／公式オンラインストア、 ECサイト（Amazon、楽天市場）

（エボル）