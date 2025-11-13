【BodiFul Lab.】温活＆美シルエットを叶える「ヒップアップガードル」誕生
I−neの連結子会社Endeavourは10月28日より順次、インナーケア・アウターケア双方の視点から体の悩みにアプローチするミクスチャーボディケアブランド「BodiFul Lab.（ボディフルラボ）」から、ヒップアップガードル「シェイプヒップ」を各ECモールにて発売中です。
同商品は、5秒に1個に売れた* 骨盤ベルトに次ぐ新作。温活＆美シルエットを叶える**「ヒップアップガードル」です。
*1 2025/05/28〜5/29に行った自社ECサイトの先行販売キャンペーンで、開始から1時間（12:00-13:00）で753個販売した実績を元に算出
*2 着用中の物理的効果による
■商品特長
1. 3Dヒップシェイプ構造
特殊な二重構造によりおなかをすっきり見せながらヒップアップ。
2. 遠赤外線プリントを採用 で“温活”もサポート
生地のお腹側には遠赤外線プリントを採用。体温を輻射（ふくしゃ）し、お腹を温めて血行促進。腰側にはマグネットチップを搭載しています。
3. “めくれやすい”を解決するコンフォートロックワイヤー搭載
ワイヤーボーンを前後4箇所に搭載することで、座ったりかがんだりしても、めくれず身体にフィット。ストレスフリーな着用感を実現します。
4. 素肌にフィットする使い心地
1枚で着用可能な薄いシームレス素材でボディラインを整える*1 設計で、素肌に馴染み、おしゃれの幅が広がります。
*1 着用中の物理的効果による
■商品概要
「ボディフルラボ シェイプヒップ」
カラー：ブラック、ベージュ
サイズ：Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ
価格：4,290円
発売日／流通：2025年10月28日／公式オンラインストア、 ECサイト（Amazon、楽天市場）
（エボル）