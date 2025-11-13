【ぽこ あ ポケモン】 2026年3月5日 発売予定 価格：8,980円

楽天は、通販サイト「楽天ブックス」にて2026年3月5日に発売を予定しているサンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の予約受付を開始した。

楽天ブックスでは本商品のオリジナル特典として「コットン巾着」と「クロス巻きメモ帳」を展開する。また、特典付き商品を購入した際にはオリジナル配送パックで配送が行なわれることも明らかになった。

さらにエントリーを行ない本商品を購入することで、抽選で132人にオリジナルデザインのカトラリーセットのプレゼントキャンペーンも実施される。

□楽天ブックスの商品ページ

「コットン巾着」

「クロス巻きメモ帳」

オリジナル配送パック

「オリジナルカトラリーセット」

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2025 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

