10時の日経平均は25円安の5万1037円、ＳＢＧが204.56円押し下げ 10時の日経平均は25円安の5万1037円、ＳＢＧが204.56円押し下げ

13日10時現在の日経平均株価は前日比25.90円（-0.05％）安の5万1037.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1015、値下がりは518、変わらずは74と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は204.56円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が39.31円、テルモ <4543>が29.68円、ＴＤＫ <6762>が20.06円、イビデン <4062>が5.85円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を131.03円押し上げている。次いでエムスリー <2413>が40.11円、中外薬 <4519>が18.15円、フジクラ <5803>が17.38円、ダイキン <6367>が11.36円と続く。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は証券・商品で、以下、非鉄金属、その他金融、電気・ガスと続く。値下がり上位には情報・通信、金属製品、精密機器が並んでいる。



※10時0分9秒時点



株探ニュース

