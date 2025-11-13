これ【しまむら】で買えるの！？ 40・50代が狙いたい♡「おすすめボトムス」

デイリーコーデで気兼ねなく穿いているボトムス、大人が選ぶなら上質感や上品なデザインを重視したいもの。実は【しまむら】にも、そんな願いを叶えてくれそうなアイテムが揃っています。今回、編集部が注目したのは、プチプラとは思えない完成度で日常のコーデを格上げできそうなボトムス。いつものカジュアルコーデに取り入れて、大人のおしゃれを更新しませんか？

経年変化を楽しみたい上質なジーンズ

【しまむら】「デニムコクーンパンツ」\5,170（税込）

しまむらでゲットできるとは思えない、高見え感が魅力のジーンズ。公式Instagramで「育てて着る大人のデニム」と紹介されるこのジーンズは、デニムの名産地である岡山県備後地区で作られた素材を使用。はくほどに自然な色落ちや経年変化が楽しめそうで、長く愛用したくなるかも。ゆとりのあるワイドシルエットに緩やかなカーブが光ります。一部店舗とオンラインで展開しているので、気になる人は早めにチェックしてみて。

すっきり見え × リラックス感を両立

【しまむら】「ナロースカート」\1,089（税込）

シンプルで女性らしいシルエットが魅力のナロースカート。大人に似合うプチプラコーデを発信している@naco_roomsさんによると「フェルトのような暖かい素材」とのことで、コーデに季節感をプラスできそうです。ウエストゴム仕様でリラクシーにはけそうなのに、すっきりとしたシルエットで細見えも狙えるかも。ライトグレーの柔らかい色味は、きれいめからカジュアルまで幅広く着まわせそうです。

