ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê60¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤È¤â¤ËÌôÊª°ÍÂ¸¤«¤é¤Î²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¸µKAT¡ÝTUNÅÄÃæÀ»¼õ·º¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¹âÃÎ¤Ï¡¢¡ÖÃç´Ö¤«¤é²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¤Ã¤«¤±¤ËÅÄÃæÀ»·¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼CD¤Î¹ØÆþ¤ä¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤µã¤¤½¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö²¶Ã£¤ä¤é¤«¤·¤¿ÅÛ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²óÉü¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¤ÈÃÎ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¤Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£Í¤êÆñ¤¤¤è¤Ê¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÀ»·¯¤Ë²¶¤é¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÆÏ¤±¤ë¤«¤éµ¹¤·¤¯¤Ê¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¹âÃÎ¤ÏºòÇ¯2·î¡¢³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê»ÈÍÑ¡¢½ê»ý¡Ë¤Îºá¤Ê¤É¤Ç¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¼õ·º¼Ô¤¬´í¸±¥É¥é¥Ã¥°½ê»ý¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÅÄÃæÀ»·¯¤Î·ï¡¢´í¸±¥É¥é¥Ã¥°¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¤±¤É¤½¤ì¤â²óÉü¤ÎÄÌ²áÅÀ¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤ó¤ÊÀ»¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¤·¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¡ØÈß¤¤¹ç¤¤¡Ù¡Ø½ý¤ÎçÓ¤á¹ç¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¹½¤ï¤Ê¤¤¡£²¶¤ÏÀ»¤È°ì½ï¤Ë²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£