斉藤由貴の”妖艶”な魅力爆発！　細田守監督新作アニメJPプレミア登壇で芦田愛菜と”美”の共演

細田守監督を絶賛しまくる斉藤由貴

「表現の仕事をしている上で、完璧を目指す、隙のない高みを目指すということのすごく重要さを感じるんですね。そういう意味でも（細田監督の）いちファンとしてすごく触発されましたし、感動いたしました」

こう語り細田守監督（58）に熱い眼差しを向けたのは、女優の斉藤由貴（59）だ。

11月５日、東京・上野の東京国立博物館・表慶館で、細田監督の新作アニメ『果てしなきスカーレット』のジャパンプレミアが行われた。主人公の王女・スカーレットの声を担当した芦田愛菜（21）、彼女と共に旅をする心優しき青年・聖役の岡田将生（36）が先に現れ、遅れて、染谷将太（33）や吉田鋼太郎（66）、松重豊（62）といった錚々たる顔ぶれが登場。細田監督含め、８名が登壇する中、女性は芦田と斉藤の２人だけだった。

「芦田さんは、ストーンがきらめく白のドレスで、岡田さんと一緒に表慶館のバルコニーから登場しました。まるで民衆に手を振る王女様のような演出で、気品がありましたね。一方、斉藤さんは、緑のレースをあしらった肩出しの黒いドレスで、妖艶な魅力が溢れている感じでした」（ファッション誌記者）

本作は、スカーレットが父の復讐に失敗するも、「死者の国」で再び、宿敵に復讐を果たそうとする物語。斉藤は非道な国王クローディアスの妃・ガートルード役を演じている。

冒頭、演者が順番に挨拶する中、斉藤は、

「何よりも、細田監督の作品世界に関わることができたことを、本当に感謝いたしました」

と感謝の言葉を述べ、さらに、

「映像のすばらしさ、美しさというのは（細田監督の）すべての作品で強く感じていたことではございますけど、それだけではなくて、突き抜ける、立ち向かう、真っすぐな強さみたいなものが美しく表出されているというふうに感じました」

などと、これまでの細田作品を絶賛した。最後に、冒頭の言葉に続けて、

「すみません。長くなって。（話の長い）吉田（鋼太郎）さんに触発されました」

と語り、会場を笑いに包んだ。会場の視線の多くは芦田の可憐な美に注がれていたが、斉藤の妖艶な魅力にも惹き込まれていたようだった。