インフルで家族全員ダウン。先に回復した夫「腹減った、飯は？」私「みんな熱があるのに」まさかの返事が

友人Aの話です。夫は昭和気質の亭主関白タイプ。「お茶！」と言われれば体が勝手に動く日々を送ってきました。けれど近頃思うのです。あなたが亭主関白でいられるのは、私が寛容でいるから。

もしその寛容さにリミットがあるとしたら──。

亭主関白が「当たり前」の夫

Aの夫は、昔ながらの亭主関白タイプ。家に帰ると縦のものを横にもしません。結婚当初から「お茶！」「新聞！」といった指示は当たり前で、Aも自然に体が動くようになっていました。子どもが生まれてからも状況は変わらず、食事や家事はすべてA任せ。夫は「してもらうのが当然」という空気をまとっていたのです。

家族全員ダウンでも台所に立つ私

ある冬、夫がインフルエンザにかかりました。家族全員にうつったものの、自分だけが回復すると「腹減った、飯は？」と当然のように口にします。Aが「みんな熱があるのに」と伝えても「俺の方が高熱だったのでしんどかった」と言い張るばかり。結局、Aはふらふらしながら台所に立ち「なんで私ばかり」と胸の中でため息をつきました。熱で頭がぼんやりする中でも「夫には期待しても無駄」と諦めの気持ちがよぎり、しんどさが倍増したのです。

友人の一言にハッとした瞬間

ところが、職場でその話をしたときのこと。同僚や友人たちから「信じられない！」「よく耐えられるね」とドン引きされ、「私なら離婚する！」という驚きの声まで上がったのです。



自分の中では「日常」だったことが、他人にとっては「異常」に映ると知り、ハッとしました。「私が受け入れてきたから、夫は亭主関白でいられるのかもしれない」と気づいた瞬間、長年の我慢がずしりと重くのしかかりました。

寛容さの先にある「リミット」

それでも「お茶！」と言われれば、体が勝手に動いてしまうA。長年の習慣はそう簡単には変えられません。けれど心の奥でつぶやきます。

あなたが亭主関白でいられるのは、私が寛容に受け止めているから。子どもたちも手が離れ、自分で働いたお金も自分に使えるようになった今、もし、その寛容さにもリミットがあるとしたら……。夫よ、覚悟が必要かもよ？

【体験者：50代・女性主婦、回答時期：2025年10月】

