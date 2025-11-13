飼い主さんが並んで座っている２匹の猫を撮ろうとカメラを向けると...？２匹の息の合った予想外の行動に驚きの声が上がっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で73万回表示を突破し、「二匹同時とは珍しい」「2人して全く同じそぶり」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：座っていた2匹の猫ちゃん→飼い主さんが『カメラを向けた』次の瞬間…息ピッタリすぎる反応】

撮影拒否！

Xアカウント「よもなぎ」に投稿されたのは、飼い主さんにカメラを向けられた時の『なぎ』くんと『よもぎ』ちゃんの様子です。

並んで座っていたなぎくんとよもぎちゃんの写真を撮ろうと、飼い主さんは携帯電話のカメラを２匹に向けたのだそうです。すると、なんと２匹そろってそっぽを向いたのだといいます。まるで２匹で示し合わせたかのようにそれぞれ外側を向くように左右に首を振ったのだとか。あまりにも息がぴったりな行動に驚きました。

他の投稿では、息ピッタリなのが納得できるほど仲睦まじいなぎくんとよもぎちゃんの姿をたくさん見ることができました。

普段からいつも一緒にいるのでしょう。寄り添って眠ったり、座ったりしているというなぎくんとよもぎちゃん。同じものに興味津々なこともあるのだとか。仲良い２匹の愛らしい姿を見てとても癒されました。一緒に長く過ごしているからこそ、なぎくんとよもぎちゃんは同じような行動パターンをとるのだろうと思いました。

息ぴったりの２匹

息の合ったなぎくんとよもぎちゃんの様子を見た多くの方たちから「絶対カメラ探知機ついてる」「2人のタイミングバッチリですね」など、驚きの声が寄せられていました。

見事にシンクロした動きをする２匹の行動に強い絆を感じました。

Xアカウント「よもなぎ」では、猫のなぎくんとよもぎちゃんの穏やかな生活の様子が投稿されています。仲が良い２匹のほのぼのとした日常を見て微笑ましい気持ちになりました。

写真・動画提供：Xアカウント「よもなぎ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。