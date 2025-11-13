µÈÅÄÈþ·î´î¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¤Ë½Ð±é¡¡Å·ºÍÀ¨ÏÓ¥Ï¥Ã¥«¡¼Ìò
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄÈþ·î´î¤¬¡¢ÃæÅçÊâ¡õÁðÀîÂóÌï¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ25¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì2026Ç¯£±·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ42Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Å·ºÍÀ¨ÏÓ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¦¸ÅÀî¥ê¥³¤ò±é¤¸¤ë¡£
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¤Ë¡¢ÃæÅçÊâ¡õÁðÀîÂóÌï¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ25¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ42Ê¬¡Á¡Ë¤òÊüÁ÷¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡×¤Îºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡×¤ËÂ³¤¡¢2 ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÁ÷¤ë¡ÈÍýÍÆ»Õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡È¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î·îÇòÍýÍÆ¼¼¡£°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤ÎÍýÍÆ¼¼¤À¤¬Å¹¼ç¤Î·îÇò»Ê¤Ë¤ÏÎ¢¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡£É½¤Î´é¤ÏÍýÍÆ»Õ¡¢Î¢¤Î´é¤ÏµÒ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿É½¼Ò²ñ¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤òÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ëÎ¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é·îÇòÍýÍÆ¼¼¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸µÈþÍÆ»Õ¤ÎÆüÊëÊâ¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤ÈÅ¹¼ç¤Î·îÇò»Ê¡ÊÁðÀîÂóÌï¡Ë¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢°ÍÍê¿Í¤ÎÈ±¤È¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
·îÇòÍýÍÆ¼¼¤òË¬¤ì¤ëÆæ¤Î¹â¹»À¸¡¦»Ö²ìÉ÷Ëá¡Ê¤·¤¬¤Õ¤¦¤Þ¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥µ¥Ð¥«¥ó SABAKAN¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡×¡Ê2025 Ç¯¡Ë¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿ 15ºÐ¤ÎÃíÌÜÇÐÍ¥¡¦¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¡£
·îÇò¤¿¤Á¤Î»Å»öÃç´Ö¤ÇÅ·ºÍÀ¨ÏÓ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¦¸ÅÀî¥ê¥³¡Ê¤Õ¤ë¤«¤ï¤ê¤³¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤¬¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤â¼ç±éºî¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ëÇÐÍ¥¡¦µÈÅÄÈþ·î´î¡£
·îÇò¤¿¤Á¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ç¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¹¤¤´é¤ò»ý¤Ä¡¢µí·¦·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¤Î¼ÒÄ¹¡¦µí·¦¾ù¡Ê¤¦¤·¤¯¤Ü¤æ¤º¤ë¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡×¤Î»¦¤·²°¶¨²ñ¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹Ìò¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢ºå¸µ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¸åÆ£¹äÈÏ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µí·¦·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¤Î¼Ò°÷¤Çµí·¦¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¿·ÅÄÍã¡Ê¤Ë¤Ã¤¿¤Ä¤Ð¤µ¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡¢ºå¸µ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì £²¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢¸åÆ£¤ÈÆ±¤¸¤¯2ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ëßÀÅÄÎ¶¿Ã¡£Éý¹¤¤Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¥ª¥ì¥Ð¥Ð¡×¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤â¶áÆü²ò¶ØÍ½Äê¡£
µÈÅÄÈþ·î´î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢½é¤á¤Æºå¸µÁÈ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºå¸µ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºå¸µ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¾¯¤·¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¶»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È³§¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤È¤Æ¤âÇ»¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¤Î¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¼«¿È¤â¡¢´°À®¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£