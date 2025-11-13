豪華宝くじやアウフグースも！佐倉天然温泉 澄流「澄流のいい風呂ウィーク」

千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流 -すみれ-」にて、11月26日の『いい風呂の日』にちなんだ「澄流のいい風呂ウィーク」が開催されます。

2025年11月20日(木)から11月26日(水)までの期間中、豪華景品が当たる宝くじや「1126人目」の入館者サービス、サウナや浴室での特別イベントなど、盛りだくさんのおもてなしが用意されます。

佐倉天然温泉 澄流「澄流のいい風呂ウィーク」

開催期間：2025年11月20日(木)〜11月26日(水)

開催場所：佐倉天然温泉 澄流 -すみれ- (千葉県佐倉市染井野4-7-3)

「澄流のいい風呂ウィーク」では、豪華家電製品や美容器具、澄流招待券などが当たる「運試し澄流宝くじ」が入浴客全員に配布されます。

また、「いい風呂」にちなみ、期間中「1126人目」の入館者は当日のお風呂がサービスとなるほか、次回使える無料のペア入浴招待券がプレゼントされます。

お風呂＆サウナがもっと楽しくなる特別体験

期間中、浴室やサウナも特別仕様になります。

気泡湯＆爽楽の湯では「原木ひのきの湯」が毎日開催されるほか、水風呂では「契約農家直送生ハーブ」「漢方 -爽-」「ルイボスティー」のいずれかが日替わりで楽しめます。

高温サウナでは、岩盤浴限定サービスである、天然素材を抽出して凍らせた『アロマイス』を定時で設置。

サウナ室に広がる天然アロマの香りが楽しめます。

さらに、男女よもぎ泥塩サウナでは、塩が「アロマソルト」に、泥パックが「はちみつ香るハニーパック」に変更されます。

11月26日(水)には、有料岩盤浴エリアにて、サウナ北欧のシンガーソング熱波師『白樺タケルさん』によるアウフグースイベントも開催されます（19時10分、20時10分、21時10分）。

特別なアメニティやキャンペーンも

男女洗い場ブースの一部には、国産成分にこだわった「POLAひとときシリーズ」のアメニティや、超微細な泡を放出する特別なシャワーヘッドが設置されます。

期間中、Xとインスタグラムで「#澄流のいい風呂ウィーク」をつけて澄流玄関の灯籠写真を投稿すると、抽選で10名に「澄流ロゴ入りMOKUタオル」が当たる「#ハッシュタグキャンペーン」も実施されます。

レストランPALMでは、11月20日から26日まで生ビール注文で枝豆50gがサービスされるほか、26日限定で『オロポ』＆『オロックス』＆『エクストラコールドビール』が半額になります。

また、癒し処華美では、期間中にキャンペーン70分コースを受けるとphiten社のミネラルウォーターがプレゼントされます。

お得な企画や特別なサウナ・お風呂体験が満載の「澄流のいい風呂ウィーク」の紹介でした！

