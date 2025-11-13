歌舞伎俳優の松本幸四郎が、主演ドラマ「鬼平犯科帳 兇剣」（来年１月１０日に時代劇専門チャンネルで独占初放送）で映画「侍ライムスリッパー」（安田淳一監督）で大ブレイクした山口馬木也と共演することが１２日、分かった。

幸四郎が火付盗賊改方長官の「鬼の平蔵」こと長谷川平蔵を演じるシリーズ第７弾で、サスペンス的なロードムービー。山口は平蔵の親友で、同シリーズの「本所・桜屋敷」にも登場した岸井左馬之助を演じる。幸四郎は山口との再タッグに「馬木也さんのたたずまいと間合いの心地よさにほれ込んで以来、僕にとっても左馬之助的な存在です」と愛着を語った。

山口は「この作品に関われたことを改めて幸せに感じています。最高のスタッフ、そして豪華ゲストをお迎えし、世界にも通用する日本の時代劇ができあがったと確信しております」と胸を張った。ほかに内藤剛志、渡辺いっけいらも出演する。また、１２月５〜１８日に劇場だけの映像を加えた特別先行版をＴＯＨＯシネマズ日比谷、二条、なんばの３館で上映する。１２月９日には、幸四郎がＴＯＨＯシネマズ日比谷で舞台あいさつに登壇予定となっている。