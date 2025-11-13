全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票によるサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）が１２日（日本時間１３日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表され、ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）が全３０票の１位票を集めて初受賞となった。最終候補３人に入っていたドジャース・山本由伸投手（２７）は選出されず、日本人初の快挙を逃した。

２３年のドラフト１巡目（全体１位）でパイレーツ入りした怪物右腕のスキーンズ。昨季メジャーデビューすると２３登板で投球回は１３３回で規定投球回に届かなかったが、１１勝３敗、防御率１・９６の成績を残して新人王に輝き、サイ・ヤング賞投票でも３位に入った。

今季は３２試合に登板して１０勝１０敗ながら、防御率１・９７は両リーグトップ。２１６奪三振はリーグ２位タイ、ＷＨＩＰ０・９５は同１位、被打率・１９９は同４位と圧巻の成績を残し、デビューから２年目にして初の栄光を手にした。

スキーンズは強打者との対戦でも好成績を収め、両リーグでMVPの最終候補に残った６人に対しジャッジ（ヤンキース）は１打数無安打、ローリー（マリナーズ）は４打数１安打、ラミレス（ガーディアンズ）は３打数１安打、大谷（ドジャース）は１１打数２安打、シュワバー（フィリーズ）は６打数無安打、ソト（メッツ）は３打数無安打だったことも番組内では紹介された。

山本は３０登板で１２勝８敗、防御率２・４９の成績を残し、防御率２・４９はスキーンズに次ぐ同２位、被打率・１８３は同１位など多くの部門で上位に入ったが、日本人初の快挙とはならなかった。ポストシーズンでは５勝を挙げるなど大車輪の活躍を見せ、ワールドシリーズＭＶＰにも輝いたが、ポストシーズンの成績は対象外。日本人初受賞は来季以降にお預けとなった。