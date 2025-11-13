ISILKが運営する日本発のフレグランスブランド「BLACKLETTERS」から、英国ブランド「KATHARINE HAMNETT LONDON」が共鳴して生まれた香水「悠森 - YUSHIN」が登場。

秩父の森で採れる黒文字(クロモジ)精油と、国産ヒノキの間伐材を使用した、“自然と人の共生”をテーマにしたサステナブルフレグランスが、2025年11月14日(金)より数量限定で発売されます。

ISILK「BLACKLETTERS× KATHARINE HAMNETT LONDON 香水『悠森 - YUSHIN』」

価格：4,620円(税込)

容量：10mL

発売日：2025年11月14日(金)

限定数：100本(予定)

販売場所：BLACKLETTERS公式オンラインストア、KATHARINE HAMNETT LONDON公式オンラインストア(数量限定)

「悠森 - YUSHIN」は、2つのブランドをつなぐ理念から生まれました。

「KATHARINE HAMNETT LONDON」は、創業以来、環境保全や社会課題に真摯に向き合い、日本では間伐材の利活用を推進しています。

その想いが、国産の木材資源を活かし自然との共生を伝える「BLACKLETTERS」の姿勢と共鳴し、ヒノキの間伐材を用いた今回の取り組みへと繋がりました。

森をまとう。サステナブルな新作「悠森 - YUSHIN」

香りの主役は、日本の森を象徴する黒文字と檜。

黒文字の瑞々しい甘さとヒノキの凛とした木の息吹が重なり、静寂と清々しさが同居する、深い森の吐息のような香りに仕上げられています。

静けさの中に凛とした甘さが漂い、疲れを癒し、日々をしなやかに彩ります。

【香り構成】

・トップノート： ベルガモット、ローズマリー

・ミドルノート： ペパーミント、フランキンセンス、チュベローズ、ショウガ

・ラストノート： ヒノキ、クロモジ、パチュリ

素材には、国産ヒノキの間伐材をアロマウッドとして再利用し、地元の森で採取・蒸留された秩父産黒文字精油を使用。

間伐材のヒノキと秩父の黒文字を重ねることで、“森と共に歩む永続性”を象徴するフレグランスです。

自然資源の循環と人の暮らしの調和を発信する、数量限定の特別な香水です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 森をまとうサステナブルな香り！ISILK「BLACKLETTERS× KATHARINE HAMNETT LONDON 香水『悠森 - YUSHIN』」 appeared first on Dtimes.