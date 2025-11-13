安全性・快適性・デザイン性のすべてを進化！バブル 電動トライク「ビベルトライク COCOシリーズ」改良モデル

バブルは、人気の電動トライク「ビベルトライク COCOシリーズ」において、全7色のカラーバリエーションと新装備を搭載した改良モデルを正式発表いたしました。

“気軽に乗れる小さな電動トライク”をコンセプトにした人気シリーズが、安全性・快適性・デザイン性のすべてを進化させた“新世代トライク”として登場します。

バブル 電動トライク「ビベルトライク COCOシリーズ」改良モデル

「COCOシリーズ」は、三輪ならではの安定感と静かな電動モーター走行を両立し、日常の移動からレジャーまで幅広く活躍する電動トライクです。

今回の新モデルでは、安全性と快適性を高める新装備を搭載し、毎日の移動を“もっと楽しく、もっと自分らしく”する一台へと進化しました。

7色のカラーバリエーション

ライフスタイルに合わせて選べる、全7色の豊富なカラーバリエーションがラインナップされます。

【ホワイト】

清潔感と都会的な印象を与えるベーシックカラー

【ブラック】

高級感と重厚さを兼ね備えたクラシックスタイル

【シルバー】

未来的でスタイリッシュな輝きを放つ人気カラー

【ネイビーツートン(上側ホワイト × 下側ネイビー)】

上品で爽やかな印象を与えるツートン仕様

【ベージュツートン(下側ベージュ × 上側ホワイト)】

やさしく温もりある雰囲気で街乗りにも最適

【モカツートン(上側モカ × 下側ホワイト)】

落ち着いた高級感と清潔感を両立したエレガントな配色

【ミストグリーン】

自然を感じさせる柔らかなトーンで、幅広い世代に人気

COCOモデルの主な特徴

安全性と快適性を高める、5つの新装備が搭載されています。

【フットディスクブレーキ採用】

制動性能が大幅に向上し、坂道でも安定した走行が可能になりました。

【大型メーターパネル搭載】

視認性が向上し、速度・バッテリー残量・モードを一目で確認できます。

【バックカメラ映像の鮮明化】

夜間や悪天候時でも後方確認がしやすい高画質モニターを採用しています。

【広くなった車内空間】

足元スペースを拡大し、より快適でリラックスできるドライビングを実現します。

【雨よけサイドカバー標準装備】

雨天時も快適に走行可能です。

新素材の採用で耐久性・透明度・デザイン性が向上しており、快適性と高級感を両立したCOCOシリーズの新しい象徴です。

選べるカラーと進化した装備で、毎日の移動がもっと楽しくなる電動トライクの紹介でした！

