専門的なIT・クリエイティブスキルや体力向上を目指せる！GAM 就労移行支援事業所「ガムとゴム 王子駅前」

福祉事業を展開するGAMが、就労移行支援事業所「ガムとゴム 王子駅前」を2025年11月1日(土)に東京都北区王子にオープンしました。

「王子駅」徒歩3分の好立地に加え、無料の昼食・ドリンクバーや交通費全額無料といった手厚いサポート体制のもと、専門的なIT・クリエイティブスキルや体力向上を目指せる、独自のプログラムが特徴です。

GAM 就労移行支援事業所「ガムとゴム 王子駅前」

「ガムとゴム 王子駅前」は、障がいを持つ方々が「働くために必要なスキルと体力、そして自信」を習得し、「長く働く」ことを実現するための就労移行支援事業所です。

利用者が安心して訓練に集中できるよう、経済的・生活面でのサポート体制を充実させつつ、就職に直結する専門スキルと働く土台となる体力づくりの両面から支援します。

【IT・スキル強化】就職に直結する専門スキルを習得

就職活動で有利とされる専門スキルの習得を強力にバックアップ。

パソコンの基礎から学べるのはもちろん、マイクロソフト認定講師が直接指導にあたります。

MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)資格の取得費用は全額補助されるため、キャリアアップにも最適です。

さらに、アニメーション、イラスト、動画制作といった専門性の高いクリエイティブ訓練もプロの指導のもとで学べ、CM動画作成などを通じて実践的なスキルが身につきます。

【健康・体力向上】働く土台となる身体づくり

長く働き続ける上で重要な、体調管理と体力維持のためのサポートも充実しています。

事業所内には専用のフィットネススペース（ジムスペース）を完備。

無理なくトレーニングを行い、働くための土台となる体力をつけることが可能です。

ほかにも、1000枚パズルやダイヤモンドアートなど、集中力と正確性、忍耐力を高めるためのユニークな訓練も導入されています。

【安心の環境】生活面・経済面の手厚いサポート

安心して訓練に専念できる環境づくりも「ガムとゴム 王子駅前」の大きな魅力です。

JR京浜東北線・東京メトロ南北線・都電荒川線「王子駅」から徒歩3分というアクセスの良さで、毎日の通所も便利です。

さらに、利用者の経済的な負担を軽減するため、昼食とドリンクバーが無料で提供されます。

通所にかかる交通費も全額無料となり、費用面の心配なくスキルアップに集中できる環境が整えられています。

施設概要

施設名：就労移行支援事業所 ガムとゴム 王子駅前

開始日：2025年11月1日(土)

所在地：〒114-0002 東京都北区王子1丁目14-5 王子TKビル3階

アクセス：JR京浜東北線・東京メトロ南北線・都電荒川線「王子駅」徒歩3分

営業時間：9:00〜17:00

定休日：なし

ITスキルから体力づくりまで、手厚いサポート体制で支援する就労移行支援事業所の紹介でした！

