£¹·î¤ËÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¡Íè·î»Å»öÉüµ¢¤Ø¡Ö£±£²·îÆ¬¤Î¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷¤«¤é¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤Ê¤¢¡×
¡¡£¹·î£³£°Æü¤ËÁÐ»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬£±£³Æü¡¢Íè·î¤«¤é»Å»öÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÌëÄÌ¤·ÁÐ»Ò¤ò¤ß¤Þ¤â¤ê¥ß¥ë¥¯¡¡¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¤ËÅÇ¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¢¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¤«¤é·Ë»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ø¥ë¥×¤Ë¤¤Æ¡¡£²¿Í¤ÇÁÐ»Ò¤òÄ«¤Þ¤Ç¤ß¤Þ¤â¤ê¤Ê¤¬¤éÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¯ÌëÌÀ¤±¤¬Ì²¤¤¤±¤É³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¤º¤Ã¤ÈÊìÌ¼¤Õ¤¿¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤éÁÐ»Ò¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤âÊì¤¬Æ¯¤¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢ÁÄÉã¤äÁÄÊì¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡¡»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÌëÌÀ¤±¤Ç¤¹¡¡¤ï¤¿¤·¤¬¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÁÐ»Ò¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤ÈÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¡Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¡¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ïº£¡¢¶è¤Î½õÀ®¤Î»º¸å¥±¥¢¤ËÆþ±¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤í¤¤¤í¥×¥í¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ«¤Þ¤ÇÇú¿ç¤Ç¤¤¿¡ª²óÉü¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÂ©»Ò¤òÊú¤¯»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö£±£²·îÆ¬¤Î¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë¤ª»Å»öÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤Ê¤¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦Éüµ¢¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ªÌµÍý¤µ¤ì¤º¤Ë¤ªÂÎ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È²ÈÂ²¤Î½õ¤±¤¬É¬Í×¤À¤Ê¤¡¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£