全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票によるサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）が１２日（日本時間１３日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表され、ナ・リーグの最終候補３人に残っていたドジャース・山本由伸投手（２７）は選出されず、日本人初の快挙を逃した。１０勝１０敗ながら防御率がリーグトップの１・９７だったパイレーツの２３歳右腕・スキーンズが受賞した。

メジャー２年目の山本は今季、開幕投手を務めると、チームで唯一先発ローテを守り抜き、３０登板で１２勝８敗、防御率２・４９の成績を残した。１２勝はリーグ１３位タイだったが、防御率２・４９はスキーンズに次ぐ同２位。２０１奪三振は同７位タイ、ＷＨＩＰ０・９９は同３位、被打率・１８３は同１位など多くの部門でリーグ上位の成績を残した。

サイ・ヤング賞の投票はポストシーズン終了前に締め切られており、ポストシーズンでの活躍は対象外。山本は、ポストシーズンでは６試合に登板して２完投など５勝１敗、防御率１・４５の活躍を見せてチームを２年連続のワールドシリーズ制覇に導いていた。特に３勝を挙げてシリーズＭＶＰに輝いたワールドシリーズでは、第２戦で１失点完投勝利を挙げると、２勝３敗で崖っぷちだった第６戦でも６回１失点で勝利投手。さらに第７戦では前日に９６球を投げながら「中０日」で同点だった９回途中からマウンドに上がり、延長１１回まで無失点で抑えて、試合を締めくくった。

日本人投手がいまだ獲得したことのないサイ・ヤング賞。投票で３位以内に入るのは１３年ダルビッシュ（レンジャーズ＝ア２位）、岩隈（マリナーズ＝ア３位）、２０年前田（ツインズ＝ア２位）、ダルビッシュ（カブス＝ナ２位）以来４人目、５度目の快挙だった。

３０人の投票によって決まり、１位票はすべてスキーンズ、２位票はすべてサンチェス（フィリーズ）に入り、山本には３位票１６票、４位票１１票、５位票２票が入った。