「ヒールの高さ制限」撤廃に続く

JAL（日本航空）は2025年11月13日から、客室乗務員および国内外の空港スタッフが着用する靴の規定を変更し、「スニーカー」の着用を選択できるようにすると発表しました。

【写真】えっ…これが「JALのCA・地上係員の新スタイル」全貌です

同社では2020年4月にヒールの高さに関する規定を撤廃し、黒のプレーンなパンプスなどに加え、ローファーなどの着用も認めてきました。今回のスニーカー解禁は、その方針をさらに発展させたものといえます。なお、同社グループで2020年に運航を開始した国際線LCC「ZIPAIR」では、当初からスニーカーを制服の一部として採用しています。

スニーカー着用の対象は、客室乗務員に加え、国内56空港・海外40空港で勤務する地上係員など、約1万4000人の社員。スニーカーは制服として一律に貸与されるのではなく、各自が自分の足に合ったものを選べる仕組みです。デザインは黒色でシンプルなものとし、厚底タイプは不可とするなど、一定の仕様基準が設けられています。

JALの担当者は「靴の選択肢を増やしてほしい、スニーカーの着用をしたいという社員の声をうけて導入した」とし、「靴をその日の業務内容や好み、体調などで選べるようになります」と話します。同社は「スニーカー着用も選べる運用に変更することで、社員の身体的負担を軽減し、より快適で安全な勤務環境を実現します。社員一人一人が働きやすい環境を整えることで、お客さまがスムーズに、そして心地よくお過ごしいただけるよう、より細やかで親しみのあるサービスを提供してまいります」とコメントを発出しています。