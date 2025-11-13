MLBのナ・リーグMVPが明日日本時間14日に発表されます。

候補に挙がっているのはドジャースの大谷翔平選手、フィリーズのカイル・シュワバー選手、メッツのフアン・ソト選手です。

大谷選手はMVPの選考対象とはならないものの、ポストシーズンでも躍動を見せ、メジャー史上初の二刀流出場に加え1試合3本塁打と圧倒するとワールドシリーズ連覇に貢献しました。

レギュラーシーズンでは度々大谷選手はシュワバー選手と比較されてきました。

最も注目されたホームラン王争いの結果はシュワバー選手が56本で大谷翔平選手をわずかに1本上回り、自身2度目の本塁打王となりました。シュワバー選手はメジャー11年目のシーズン。フィリーズに移籍した1年目には46本で本塁打王を獲得しています。安定的な活躍を残してきたシュワバー選手は、今シーズンキャリアハイの56本塁打とリーグ打点王でチームの地区優勝をもたらしました。ポストシーズンではドジャースに敗れ地区シリーズで敗退していました。日本時間10月30日に発表された、選手間投票で年間最優秀選手(MVP)に選出されました。

メジャー8年目となった大谷選手は2023年に右肘のトミー・ジョン手術を経て663日ぶりに投手として復帰し、今シーズンは14試合、防御率2.87と大復活を果たしています。打撃では投手復活したにもかかわらずキャリアハイの55本塁打に到達。盗塁も20個とケガを恐れぬ活躍でチームの主力としてほぼ全ての試合に出場しました。打率.282、OPSはリーグ唯一の「1」超えの1.014。「1」を超えたのはメジャー全体でもヤンキースのアーロン・ジャッジ選手(1.145)と2人しかいません。

また、ソト選手は160試合で152安打、43本塁打、打率.263をマークしています。

MVPの選出方法は全米野球記者協会(BBWAA)の記者による投票で決定されます。昨季は満票でMVPに輝いた大谷選手は3年連続4度目の栄光をつかむことが出来るのでしょうか。

▽3人の主な成績

【大谷翔平】

投手

試合 14

投球回 47

勝利 1

敗戦 1

奪三振 62

自責点 15

防御率 2.87

打者

試合 158

打率 .282

安打 172

二塁打 25

三塁打 9

本塁打 55

打点 102

得点 146

四球 109

盗塁 20

OPS 1.014

【カイル・シュワバー】

試合 162

打率 .240

安打 145

二塁打 23

三塁打 2

本塁打 56

打点 132

得点 111

四球 108

盗塁 10

OPS .928

【フアン・ソト】試合 160打率 .263安打 152二塁打 20三塁打 1本塁打 43打点 105得点 120四球 127盗塁 38OPS .921