MVPは大谷翔平かシュワバーか はたまたソトか いよいよ明日日本時間14日に決定 大谷が受賞すれば3年連続4度目
MLBのナ・リーグMVPが明日日本時間14日に発表されます。
候補に挙がっているのはドジャースの大谷翔平選手、フィリーズのカイル・シュワバー選手、メッツのフアン・ソト選手です。
大谷選手はMVPの選考対象とはならないものの、ポストシーズンでも躍動を見せ、メジャー史上初の二刀流出場に加え1試合3本塁打と圧倒するとワールドシリーズ連覇に貢献しました。
レギュラーシーズンでは度々大谷選手はシュワバー選手と比較されてきました。
最も注目されたホームラン王争いの結果はシュワバー選手が56本で大谷翔平選手をわずかに1本上回り、自身2度目の本塁打王となりました。シュワバー選手はメジャー11年目のシーズン。フィリーズに移籍した1年目には46本で本塁打王を獲得しています。安定的な活躍を残してきたシュワバー選手は、今シーズンキャリアハイの56本塁打とリーグ打点王でチームの地区優勝をもたらしました。ポストシーズンではドジャースに敗れ地区シリーズで敗退していました。日本時間10月30日に発表された、選手間投票で年間最優秀選手(MVP)に選出されました。
メジャー8年目となった大谷選手は2023年に右肘のトミー・ジョン手術を経て663日ぶりに投手として復帰し、今シーズンは14試合、防御率2.87と大復活を果たしています。打撃では投手復活したにもかかわらずキャリアハイの55本塁打に到達。盗塁も20個とケガを恐れぬ活躍でチームの主力としてほぼ全ての試合に出場しました。打率.282、OPSはリーグ唯一の「1」超えの1.014。「1」を超えたのはメジャー全体でもヤンキースのアーロン・ジャッジ選手(1.145)と2人しかいません。
また、ソト選手は160試合で152安打、43本塁打、打率.263をマークしています。
MVPの選出方法は全米野球記者協会(BBWAA)の記者による投票で決定されます。昨季は満票でMVPに輝いた大谷選手は3年連続4度目の栄光をつかむことが出来るのでしょうか。
▽3人の主な成績
【大谷翔平】
投手
試合 14
投球回 47
勝利 1
敗戦 1
奪三振 62
自責点 15
防御率 2.87
打者
試合 158
打率 .282
安打 172
二塁打 25
三塁打 9
本塁打 55
打点 102
得点 146
四球 109
盗塁 20
OPS 1.014
【カイル・シュワバー】
試合 162
打率 .240
安打 145
二塁打 23
三塁打 2
本塁打 56
打点 132
得点 111
四球 108
盗塁 10
OPS .928
試合 160
打率 .263
安打 152
二塁打 20
三塁打 1
本塁打 43
打点 105
得点 120
四球 127
盗塁 38
OPS .921