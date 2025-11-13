タレントの辻希美（38）が、生後3カ月の次女・夢空ちゃんとともに外食する動画をアップ。産後からのリアルな悩みを明かした。

【映像】育児に奮闘する辻希美の“無防備な授乳ショット”

2025年8月8日に夢空ちゃんを出産し、3男2女の5人の子どもを育てている辻。夢空ちゃんを出産後も、SNSで育児の様子を発信しており、9月30日に更新した、Instagramのストーリーズでは、「授乳中のリアル」。10月24日は、「平和な時間の授乳中って最高に幸せ」とコメントし、ありのままの様子を紹介してきた。

生後3カ月の次女と外食&産後のリアルな悩みを告白

11月11日は、自身のYouTubeチャンネルで、夢空ちゃんとともに、母親が経営するハンバーガー店を訪れる様子を公開した。ハンバーガーのセットを食べながら辻は、「出産して体重が落ちないっていう話をしてて、体重計に乗ったらまさかの太ってた。産後、ちょっとずつ減っていく予定だったのに、まさかの増えたっていうのは初めての経験。」とコメント。

また、産後ケアホテルを利用したことを振り返り、「妊娠後期も全然寝られなかったから、本当に4カ月ぶりくらいに7時間通して寝られて感動した。（自宅に）帰ってきて、また2〜3時間起きっていう感じが始まって、すぐに寝不足は復活したんですけど…」と、産後のリアルな近況を明かした。

この動画にファンからは、「夢空ちゃんとお店でランチできるようになっていいですね！」「母は1年ぐらいまとまって寝れないですよね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）