¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ö55Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤È¤¦¤È¤¦½é¤Î±øÅÀ¤ò¡×¿´¶ÅÇÏª¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç»Å»ö¥¥ã¥ó¥»¥ë
²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬12Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¾®Ìø¤Ï¡ÖÉÂ±¡·ù¤¤¤Î»ä¤Ç¤¹¤¬¡¡14Æü¡Ø¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Î²Î¼ýÏ¿¤È15Æü¡Ø¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Î¥È¡¼¥¯¼ýÏ¿¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´¤¯À¼¤¬½Ð¤º¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤ä¤à¤Ê¤¯ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¿Ç¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡·ë²Ì¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÍÛÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²ù¤·¤¤¡¡²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡55Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¡½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡¡»Å»ö¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö·ãÄË¤ä¹âÇ®¤Ê¤é²¿¤Æ»ö¤Ê¤¤!·è¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤»¤ºÄº¤¤¤¿»Å»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤êÄÌ¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¡´¶À÷¾É¤Ç¤¹¡¡¼«Ê¬¤Î¿É¤¤ÉÂ¾õ¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤âÂô»³¤ÎÊý¤Ë¡¡°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê»ö¤Ç¤¹¡¡³§¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡¡µã¤¯µã¤¯¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¾®Ìø¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¡²Î¼ê¤Î³§ÍÍ¡¡Â¾¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î³§ÍÍ¡¡¥Ð¥ó¥É¤Î³§ÍÍ¡¡ËÜÅö¤Ë¡¡ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó!¡×¤È¼Õºá¤·¡Ö55Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤È¤¦¤È¤¦½é¤Î±øÅÀ¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤¬¼Õºá¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¾®Ìø¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¡¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡1½µ´Ö¤â¤¹¤ì¤ÐÉü³è½ÐÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç²áÅÙ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤é¤º¤Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£