TBS系報道番組「報道特集」（土曜午後5時半）の公式X（旧ツイッター）が13日までに更新され、15日の放送が、NHKから国民を守る党の党首、立花孝志容疑者の逮捕についての内容に変更されることが報告された。関連して、立花容疑者の関与があった兵庫県知事選をめぐる番組報道が表彰されたことも報告した。

番組Xでは、15日の放送内容について「『NHKから国民を守る党』党首の立花孝志容疑者逮捕と、1年前の兵庫県知事選「2馬力選挙」から始まった悪質なデマと誹謗中傷の拡散についてお伝えします。放送を予定していた『売春地帯から少女達を救え』については、日を改めて放送します」と伝えた。

さらに「『報道特集』の『兵庫県知事選等めぐるキャンペーン報道〜SNSと選挙・広がる誹謗中傷〜』が『調査報道大賞』に続いて、『石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞』公共奉仕部門の大賞に選ばれました」と報告。「番組をご覧いただいている皆さま、番組に協力してくださった方々、番組を支えてくださっている方々に、改めて深く感謝を申し上げます」とお礼も記され「立花氏逮捕と誹謗中傷の問題は、今週15日（土）の放送で、さらに詳しくお伝えします」とあらためて告知した。