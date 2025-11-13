

ワークライフバランスに対する誤解

「ワークライフバランスを重視したい」

「タイパが悪いので、無駄な残業はしない」

20代でこうした「効率的」な働き方を追求するのは、当然のことかもしれない。しかし、その「賢い」選択が、あなたの30代での「ワークライフバランス崩壊」の引き金になるとしたら、どうだろうか。

新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』の著者・三浦慶介氏は、AI時代のバランスとは「短期的な効率」ではなく「中長期の時間投資」で得られるものだと警鐘を鳴らす。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、20代で効率化を求めた人を待ち受ける「残酷な末路」と、AI時代のキャリアに潜む落とし穴を解説する。

私は現在、時間に縛られず割と自由に働いています。夜も休日も仕事をすることもあれば、平日を休養にあてることもあります。家事育児は半分ずつ分担し、食事の用意も私がすることが多いです。

こう言うと、「ワークライフバランスが確立されてますね」と言われます。

しかし、20代のころは月200時間の時間外労働が常態化し、会社に週1、2回は泊まるような生活をしていました。結婚して子供が生まれてからも、深夜2時まで仕事をしたかと思えば夜泣きで起こされるなど、体力気力とも限界に近い中で働いていました。

そんな働き方を推奨するつもりはまったくありません。ただ、20代のうちに経験を積んだからこそ、AI時代においてワークライフバランスを実現できているのは事実です。

この10年弱ほど、働き方改革という言葉が飛び交ってきました。大企業はもちろんのこと、いまやスタートアップでもほとんど残業しないという会社も珍しくありません。30代半ばまで「動けるかぎり仕事をする」という環境にいた身としては、隔世の感があります。

特にアポイントの移動時間や資料印刷など、いまやオンライン会議などのデジタル活用で効率化したものも多く、昔の労働時間はなんだったのかとも思います。

「デジタルが浸透する前は朝7時から夜2時まで仕事をしていたけど、今でいうとせいぜい8時から22時くらいの密度だと思う」

講演のさいなど、私はこう表現しています。それだけ、今どきの仕事は密度が高く効率化されているのです。

しかし、意味のある時間まで削ってしまっていないでしょうか？ そこにはワークライフバランスの落とし穴があります。

オンラインではなくわざわざ会いに行く、チャットではなく対面で会話する、やったことのない仕事にあえてチャレンジするなど、一見すると「タイパが悪い」と思う人もいるでしょう。

そういった”タイパの悪い”仕事をしているから、ワークライフバランスが保てないのだと思うかもしれません。しかし、だとすればまったくの誤解です。

ワークライフバランスの本質

そもそも、ワークライフバランスとはなんでしょうか。ともすると、「ワークの比重を減らすこと」と誤解されているかもしれません。確かに昭和的な仕事第一主義からの脱却という意味では、そういう認識でも問題がなかった時期もありました。

しかし、本質的なワークライフバランスとは「仕事と生活の双方が、人生の目的に沿ってバランスしている状態」と言えます。ほぼ100％が仕事であっても、本人が望んでいるならそれもバランスが取れているといえるでしょう。

簡単にいえば、仕事をふくめて人生が充実していると思えることが、ワークライフバランスのとれた状態なのです。

他方、AI時代の人間の仕事は、明らかに減っていきます。ホワイトカラーの単純労働はすべてAIに置き換えられます。

AIにできない仕事をする人の給与は増えるが、そうでない人は給与が減るか、ホワイトカラー職種をあきらめるといった方向にいくでしょう。

ホワイトカラーか否かという考え方に意味があるかはともかく、もし自分が望んでいる仕事を選べなくなるということになれば、ワークライフバランス崩壊の危機といえます。

ここで考えてほしいのは、「AIにできない仕事」とは何かということです。AIにできない仕事ができるなら、それだけ価値の高い人材になれるわけで、自身の望む仕事を選べる可能性が高くなります。

AIと同じ土俵に立つと、ワークライフバランスが危うい

AIにできない仕事とは何か？ それは、顧客に会ってコミュニケーションをとる、自分の足で稼いだ情報を使って価値の高い仕事をする、試行錯誤をして知見を積み上げるといった、人間ならではのフィジカルな価値に支えられた仕事です。

営業であれば、資料を読み上げるのではなく、顧客のことを理解して提案する。

デザイナーであれば、依頼者の意図を引き出し、目的にあったデザインを作る。

エンジニアであれば、顧客を理解し、顧客の課題を解決するシステムを作る。

そうして、「あなたに依頼したい」という信頼を積み上げていけば、AIに取って代わられることはありません。

しかしながら、20代のうちにワークライフバランスを追求すると、AIに代替されない価値を磨く時間がどうしても減ります。

AIにない価値を磨くには、実際に顧客に会ったり、あちこちに足を運んで現場をみるといった時間が必要です。チームでコミュニケーションをとり、仕事をリードするというのも時間が必要です。試行錯誤をして知見を積み上げることだって必要になります。

これらはどれも、一定の時間がかかります。AIやデジタルツールをいくら活用したって効率化できるものではありません。

そういうことをせず30代になるころには、AIが今よりもっと進化したうえ社会にも浸透しています。今ある”人間の仕事”が段違いに減っていることは確実です。

20代でワークライフバランスを優先し、定時で帰り、効率的に仕事をこなしてきた人。一見すると賢い働き方をしているように見えます。しかし、30代になったとき、その人はAIに代替されない価値を持っているでしょうか。

顧客との深い関係を築いた経験があるでしょうか。現場で試行錯誤して得た知見があるでしょうか。AIにはない価値を創ったと、自信をもっていえる実績があるでしょうか。

もしこれらがなければ、AI時代に仕事は急速に減り、バランスを取りたくても取れない状況に陥ります。

ワークライフバランスは「中長期」で考えるべき

ここで意識するべきは、ワークライフバランスとは今この瞬間で考えるべきではないということです。将来の仕事まで考えたときに、あと10年後でも仕事に困らないような自己投資を今することで、中長期でみたらそちらのほうがワークライフバランスが良いといえます。

もちろんすでに家族がいたり、仕事より大切なものがあるならそちらに時間を使うべきなのは否定しません。介護が必要な家族がいる、健康上の理由がある、子育て中である。こういった状況であれば、仕事よりも優先すべきことがあるのは当然です。

ただ、いま価値を磨かなければ将来の仕事はよりシビアになり、バランス崩壊するリスクは認識しておいたほうがよいという話です。

少なくとも、ダラダラとショート動画を見たりSNSでレスバをしているような暇があるなら、もっと仕事の価値をあげる時間投資をすべきです。

「定時で帰ってNetflixを見る」「趣味の時間を優先する」。こういった時間の使い方を否定するつもりはありません。しかし、それが「ワークライフバランスを大切にしている」という理由で正当化されているなら、それは危険です。

なぜなら、その時間を自己投資に使わなかったツケは、10年後に回ってくるからです。

本当のワークライフバランス、本当のタイパとは、資産運用と同じです。短期的なリターンではなく、中長期の資産形成をするために、計画的に時間を投資していくべきなのです。

10年後に価値がなくなるものに時間を使っていたら、それは本当にタイパが良いとはいえないでしょう。

AIを活用して、仕事が減った、楽になったということで安心せず、AIにできない仕事をするために自分の価値を磨くこと。それがAI時代におけるワークライフバランス実現のためのカギなのです。

