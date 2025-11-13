国連気候変動会議（COP30）で記者会見に臨む米カリフォルニア州のニューサム知事＝11日、ブラジル・ベレン/Adriano Machado/Reuters

（CNN）米カリフォルニア州のニューサム知事は12日、ブラジル北部ベレンで開催中の国連気候変動会議（COP30）でトランプ大統領を「侵略的外来種」「破壊者」と呼び、容赦ない批判を展開した。

2028年の大統領選で民主党の有力候補と目されるニューサム氏は、会議に出席した米国政治家の中で最も著名な人物。トランプ政権は、会議に高官級代表団を派遣しないという前例のない決定を下した。この動きは、世界的な気候変動対策からの急速な離脱を示す最新の事例だ。

トランプ氏は過去1年間、気候変動対策を破棄し、クリーンエネルギー計画を抑え込もうとしてきた。他国には米国産石油・ガスの購入を迫り、パリ協定からの離脱を指示した。9月の国連での演説では、気候変動を「詐欺」呼ばわりした。

トランプ氏と対立を続けるニューサム氏は、COP30を機会に米国の気候変動対策について新たな展望を提示しようとしているようだ。「米国が気候変動対策の副次的存在になることは望まない」と、ニューサム氏は述べた。

ニューサム氏は、気候変動危機への取り組みを放棄したトランプ氏を厳しく批判した。「彼は侵略的外来種だ。破壊的な大統領だ。そして、前世紀の進歩を覆そうとしている。愚行を重ねているのだ」

また、トランプ氏の姿勢は中国に勝利を与えているとも指摘。中国がクリーンエネルギーのサプライチェーン（供給網）と製造業を支配しているのは、「大きな経済的機会を理解しているからだ」と主張した。

ニューサム氏は、人々は気候変動が起きているのを目のあたりにしているとし、1月にロサンゼルスで発生した壊滅的な山火事について言及した。科学者らは、地球温暖化を引き起こす汚染物質によって山火事の規模と激しさが増したと指摘している。