台風２６号（フォンウォン）は、与那国島の南西海上を北東へ進み１３日夕方にかけて先島諸島に接近する見込みです。その後、前線を伴う温帯低気圧に変わる見込みです。

【画像をみる】台風の最新進路図 全国の週間天気、13日～14日の雨風シミュレーション

台風２６号は、１３日午前３時には与那国島の南西約２００キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルとなっています。

台風はこのあとも北東へ進んで沖縄地方にかなり接近し、１３日午後には前線を伴う温帯低気圧に変わる見込みです。台風や温帯低気圧、前線に向かう暖かく湿った空気の影響で、沖縄地方や奄美地方では１３日は大気の非常に不安定な状態が続くため、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所があります。

＜雨の予想＞（多い所）

１４日６時までの予想２４時間降水量

奄美地方…１８０ミリ

沖縄地方…１８０ミリ

＜風の予想＞

１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方…２３メートル（３５メートル）

＜波の予想＞

１３日に予想される波の高さ

沖縄地方…６メートル うねりを伴う

沖縄地方・奄美地方では１４日にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、沖縄地方では１３日は、うねりを伴う高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。

沖縄地方・奄美地方では１３日は、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。