¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¡£×ÇÕÍ½Áª£Ð£ÏÌÜÁ°¤ËÎý½¬¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¡ÖÌ¤Ê§¤¤Êó½·¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òÍ×µá¡×
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¥¬¥Ü¥óÀï¡Ê£±£³Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤ËÎ×¤à¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Áª¼ê¤¬Îý½¬¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ë¤è¤ë¤Èà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¥¹á¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥¨¡¼¥¹£Æ£×¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¡Ê¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ë¤é¥¤¥ì¥Ö¥ó¤È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢Ì¤Ê§¤¤¤ÎÊó½·¤È»î¹ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»Ùµë¤òµá¤á¤Æ¡¢»î¹ç£²ÆüÁ°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¡£Æ±¹ñÏ¢ÌÁ¤ËÊ¶Áè²ò·è¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤ÏÌÚÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥Ð¥È¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤Î½àÈ÷¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤Þ¤¿¼ç¾¤Î£Ä£Æ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥È¥í¡¼¥¹¥È¥¨¥³¥ó¥°¡Ê¥¢¥ë¥Û¥í¡¼¥É¡Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡Ö²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ï£×ÇÕ¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÄÂ¶â¤Ê¤É¤Î²þÁ±¤òµá¤á¤ÆÎý½¬»²²Ã¤Ê¤É¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥È¥í¡¼¥¹¥È¥¨¥³¥ó¥°¤Ï£Ø¤Ë¡Ö²æ¡¹¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤À¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£