¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë±À¹Ô¤¤À¡£
¡¡¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿£Ç£Í²ñµÄ¤Ç¤Ï±¦ÏÓ¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢¡Ö°ÜÀÒÀè¥È¥Ã¥×£±£°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò£±°Ì¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ì¤¤µ²±¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Êº£¥ª¥Õ¡Ë¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼Áª¼ê³ÍÆÀ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ë¥Õ¥é¤ìÂ³¤±¤¿²ù¤·¤µ¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡Ö²áµî£¶Ç¯´Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î°ìÅÙ¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤¬¡¢£Æ£ÁÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸½»þÅÀ¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥Á¡¼¥àÁíÇ¯Êð¤¬¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë¡Ö£²²¯£´£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£·£¶²¯±ß¡Ë¡×¤Þ¤Ç¡Ö¤ª¤è¤½£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£·²¯±ß¡Ë¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£°æ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢µåÃÄ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÍ½»»¤ò³ÈÂç¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤»¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£²°Ì¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ç¡¢£³°Ì°Ê²¼¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£