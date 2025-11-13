スズキの新型「“小さな”高級車」！ 全長4.2mの「ちょうどいいサイズ」＆「斬新ハンドル＆シフト」採用！ コンパクトSUV「eビターラ」とは

いよいよ登場する新型バッテリーEV

スズキは2025年9月16日に、新型バッテリーEV「eビターラ」を2026年1月16日より国内発売すると発表しました。

このクルマは、スズキの電動化戦略で重要な役割を担うモデルとして位置づけられています。

内装も豪華すぎる…！

新型イービターラのルーツは、2023年にインドで公開されたコンセプトモデル「eVX」にあります。先進的なデザインで注目を集めたこのコンセプトが、2024年11月にイタリアのミラノで量産モデルとして世界初公開されました。グローバルでの展開は2025年夏頃の欧州販売から始まり、インド市場など世界各国へ順次投入される計画となっています。

開発コンセプトは「Emotional Versatile Cruiser」とされ、EVならではの静粛性や先進機能に加えて、日常使いからレジャーまで対応する多機能性を併せ持つ、新しい時代のクロスオーバーSUVとして開発が進められました。

ボディサイズは全長4275mm、全幅1800mm、全高1640mmで、日本の交通環境に適した大きさとなっています。

エクステリアは「High-Tech ＆ Adventure」をテーマに、未来的で洗練されたデザインとSUVらしい力強さを融合させています。シャープな3点マトリクスLEDテールライトや、空力性能を考慮したエアロダイナミックカバー付きの18インチアロイホイールが、その特徴を際立たせています。ボディカラーは新色の「ランドブリーズ グリーン パール メタリック」を含む全5色が設定され、都会的なモノトーンから活動的な2トーンまで、幅広い選択肢が提供されます。

インテリアは高級感のある仕上がりが特徴です。日本仕様ではブラウンとブラックを基調とした内装色を採用し、インパネ中央部やドアガーニッシュにブラウンをあしらうことで、モダンな空間を演出しています。メーターとインフォテインメントシステムを一体化した美しいグラフィックの横長インテグレートディスプレイや、新デザインの異形ステアリングが洗練されたコクピットを作り出しています。

また、フローティングセンターコンソールは、上段にカップホルダーや置くだけ充電、ダイヤル式シフトセレクターを機能的に配置し、下段にはUSBやHDMIポート、小物入れを備えています。このセンターコンソールは適度な高さで運転席と助手席を仕切り、前席に“包まれ感”のある空間を提供します。スマートなダイヤル式シフトの採用は先進性を感じさせ、シフト下の小物入れやインナードアハンドルを照らすアンビエントライティングが上質な雰囲気を高めています。

走行性能の基盤となるのは、新開発のEV専用プラットフォーム「HEARTECT-e」と、スズキの四輪駆動技術をEV向けに最適化した「ALLGRIP-e」です。高張力鋼板の使用率を従来比で約2倍に高めることにより、軽量でありながら高いボディ剛性を実現し、優れた衝突安全性と広々とした室内空間を両立させました。

出力タイプも3種類で、ベーシックな「X」は最高出力106kW（約144馬力）・最大トルク193Nm、中級グレードの「Z 2WD」は128kW（約174馬力）・193Nm、最上級の「Z 4WD」は135kW（約184馬力）・307Nmを発揮します。

実用面では、寒冷地での使用を考慮してヒートポンプシステムやバッテリーウォーマーが標準装備されています。これにより、外気温0度という厳しい条件下でも航続距離の低下を最大約10％（エコモード時）に抑えるなど、細やかな配慮がなされています。充電時間は61kWhモデルの場合、普通充電で約10.5時間、急速充電では約45分で完了します。

eビターラのグレードは3種で、車両価格（消費税込）はX・2WDが399万3000円、Z・2WDが448万8000円、Z・4WDが492万8000円です。