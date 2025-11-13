心と体を整えるレーベンスバウムのハーブティー♡彩り豊かなティータイムアソート

寒さが深まる季節、心と体をほっと包み込むような一杯が恋しくなります。ドイツNo.1オーガニックブランド「レーベンスバウム」から登場した〈ティータイムアソート〉は、色と香りで気分を選べる贅沢なお茶のセット。さらに冬限定の〈ウィンターモーメントティー〉も登場し、りんごやシナモンのやさしい甘さが心を温めます。忙しい毎日に寄り添う、癒しのティータイムを届けてくれます。

色で選ぶ楽しみ♡ティータイムアソート



開けた瞬間、心が弾む美しいグラデーション。〈ティータイムアソート〉は、休息・アクティブ・幸福感など、シーンごとにブレンドされた11種類（12袋）のハーブティーが入ったセットです。

色と気分をリンクさせて選ぶ時間も楽しみのひとつ。価格は1,296円（税込）で、自分用はもちろん贈り物にもぴったり。お茶を選ぶ時間さえも、癒しのひとときに変わります。

冬の空気に寄り添う限定ブレンド



〈ウィンターモーメントティー〉は、ドイツの冬景色をイメージした季節限定のブレンド。有機アップル、有機シナモン、有機ジンジャーなどを使用し、レモングラスの爽やかさが後味を引き締めます。

りんごの優しい甘さとスパイスの香りが絶妙に調和し、寒い朝や夜のリラックスタイムにぴったり。内容量は20袋入りで、販売価格は1,404円（税込）です。

レーベンスバウムで「日常のご褒美」を



どんな日も、自分をいたわる小さな時間を大切に。レーベンスバウムのハーブティーは、オーガニック先進国ドイツで40年以上愛されるブランド。

香り高いブレンドは、心のリズムを整え、暮らしに彩りを添えてくれます。お気に入りのカップを手に、ゆっくり深呼吸するように一杯を味わってみてください。

いつもの時間が、少しだけ特別な瞬間になりますように。