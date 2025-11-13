日帰りでいきたい「兵庫県（淡路島・瀬戸内海エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「南あわじ温泉郷」、1位は？
忙しい日々の中で、心と体をリセットしたいと感じることはありませんか。そんなときに思い浮かぶのが、静かに湯けむりが立ちのぼる温泉地です。観光を楽しむのはもちろん、気軽にリフレッシュできる場所としても人気を集めています。非日常の癒やしを求めて、あなたも温泉地を訪れてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、日帰りでいきたい「兵庫県（淡路島・瀬戸内海エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「淡路島の絶景を味わいたいから」（20代男性／大阪府）、「海が目の前で綺麗で温泉の他に観光も楽しめるから」（40代女性／埼玉県）、「料理がとても美味しそうでそれだけで満足できそう」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「淡路島の海沿いにあり、景色が美しくリゾート気分を味わえる温泉地です。海の幸も豊富で、温泉とグルメを両方楽しめるのが魅力。ドライブがてらの小旅行にもぴったりです」（40代男性／北海道）、「海を一望できる露天風呂や、淡路島の旬の食材を使った会席料理を楽しめるので」（40代女性／愛知県）、「淡路島の中心に位置し、海の景色と温泉が楽しめ、またアクセスも良く、観光の拠点に最適だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：南あわじ温泉郷／74票南あわじ温泉郷は、淡路島の南部に点在する温泉地の総称で、鳴門海峡のうず潮や紀伊水道を望む絶景が魅力です。温暖な気候に恵まれ、淡路島産の海の幸や山の幸が豊富に楽しめます。温泉は美肌効果が高いとされる泉質が多く、日帰り入浴施設も充実しており、ドライブや観光の途中に立ち寄りやすいのが特徴です。
1位：洲本温泉／99票淡路島の東海岸に位置する洲本温泉は、島の中心地である洲本市内にあり、アクセスの良さから観光の拠点としても人気です。紀淡海峡を臨む景勝地に温泉宿が立ち並び、特に夕日が美しいことで知られています。湯量が豊富で、湯ざわりが柔らかいのが特徴。周辺には洲本城跡や大浜海水浴場などもあり、観光と温泉を合わせて満喫できます。
