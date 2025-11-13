「いかなる不正行為の事実も断じてないが、私の発信で誤解を招いてしまったことを深く反省」不起訴のＰＲ会社社長がインスタグラムで声明　昨秋の兵庫県知事選めぐり大学教授らが公選法違反容疑で刑事告発　斎藤知事も不起訴

昨秋の兵庫県知事選をめぐり、公職選挙法違反の疑いで刑事告発されていた、兵庫県の斎藤元彦知事とＰＲ会社社長について、神戸地検は「嫌疑不十分」として不起訴としました。これを受け、斎藤知事とＰＲ会社社長が、それぞれ声明を出しました。



去年１１月の兵庫県知事選をめぐっては、斎藤元彦知事の陣営が、広報全般を企画・立案し実行したとされるＰＲ会社「メルチュ」に、７０万円あまりの報酬を支払いました。





これに対し去年１２月、神戸学院大学の上脇博之教授らが、「インターネット上の選挙運動の対価として報酬が支払われていれば、公選法違反の疑いがある」として、斎藤知事と「メルチュ」の社長を刑事告発。今年６月に兵庫県警が２人を書類送検していました。斎藤知事側は「メルチュへの支払いは公選法で認められているポスターの制作費などの名目であり、ＳＮＳの運用も社長個人がボランティアで行ったもので、違法性はない」としてきました。そして神戸地検は１１月１２日付けで、「知事側が支払った金を選挙運動の対価と認定するには疑義がある」として、２人を不起訴処分にしました。これを受け、斎藤知事は次のような声明を発表しました。斎藤元彦知事の声明「捜査機関において十分な捜査を尽くされた結果、適切にご判断いただいたものと考えている」また、ＰＲ会社「メルチュ」の社長も、自身のインスタグラムで、次のような声明を出しました。「昨年から続いております兵庫県知事選挙に関する件について、神戸地検より不起訴の判断が示されたことを確認いたしました。本件により、多くの皆さまにご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心から深くお詫び申し上げます。不正な対価の授受はもちろんのこと、いかなる不正行為の事実も断じてございませんが、私の発信により誤解を招いてしまったことを深く反省しております。今回の経験を通じて、自らの言葉の重みと責任を改めて痛感しました。一連の厳しい状況の中であっても、私を信じて温かい言葉や励ましを寄せてくださった方々がいらっしゃいました。この１年間、これまで経験をしたことのない出来事が身の回りにたくさん起こり、心身ともに何度も限界を突破しましたが、様々な形で届いた温かい言葉や励ましの一つひとつが、私を奮い立たせ、前を向かせてくれました。直接声をかけてくださった方々、静かに見守ってくださった方々、日々関わりのあるクライアントや地域の皆さま、従業員とそのご家族など、すべての方々に心から感謝しております。疑惑を持たれている間は、弁護士に相談の上、発言を控えておりましたが、その間、事実と異なる報道や記事、誹謗中傷などが数多く見られました。私自身は、この一年間、捜査等に協力をしながら、発生し続ける問題に一つひとつ真摯に向き合い、また、本業においては、クライアントからいただくご相談や課題解決のために、従業員とともに目の前の仕事に集中して取り組んでまいりました。繰り返しになりますが、それらができたのは、すべての皆さまの支えがあったからです。本当にありがとうございました。本件を重く受け止め、この経験から学び、人としても経営者としても成長し続けることで、信頼を回復してまいります。どんな状況でも謙虚な気持ちと感謝を忘れず、誠実に歩みを進めてまいります」