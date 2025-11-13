【為替】「11月後半からの反落」が続いている米ドル／円

2024年＝11月半ばから最大6円の反落へ

2024年の米ドル／円は、11月半ばにかけて上昇した。米大統領選挙でのトランプ氏の勝利に反応した結果と考えられた。ただし、そうした米ドル／円の上昇は、11月半ばで一巡し、その後は12月初めにかけてほぼ一本調子の下落に向かった（図表1参照）。この間の米ドル／円の最大下落幅は約6円に達した。

2023年＝11月半ばから年末までに最大10円以上の下落

【図表1】米ドル／円の日足チャート（2024年9～12月）出所：マネックストレーダーFX

11月半ばから米ドル／円が一段安に向かったのは2023年も同じだった。2023年の米ドル／円は11月半ばに151円で上昇一巡となると、その後は年末にかけて140円割れ近くまで、最大で10円以上の米ドル安・円高が起こった（図表2参照）。

2022年＝12月の「日銀ショック」もあり円高へ急転換

【図表2】米ドル／円の日足チャート（2023年10～12月）出所：マネックストレーダーFX

2022年は、10月にかけて日本の通貨当局による米ドル売り介入などを受けて、すでに11月前半にかけて米ドル／円は急落していた。ただし、12月の日銀の金融政策決定会合を受けた「日銀ショック」などの影響もあり、結果的には年末までに130円割れ寸前まで一段の米ドル安・円高となった（図表3参照）。

米ドル高・円安の転換、主因はポジション調整か

【図表3】米ドル／円の日足チャート（2022年10～12月）出所：マネックストレーダーFX

以上のように見ると、2022年以降、11月半ばから大きく米ドル安・円高へ動くことが続いたことが分かるだろう。その主因は、円売りポジションの年末にかけての損益確定だったのではないか。そうした中で、2022年以降の11月半ば～12月末の米ドル／円の最大下落幅は、6～10円程度に達した。

足下でも、10月以降のいわゆる「高市円安」により、為替市場では米ドル買い・円売りポジションに傾斜している可能性が高いのではないか。そのポジション修正が、年末にかけて過去3年のように6～10円程度の米ドル安・円高をもたらすなら、米ドル／円は年内に少なくとも150円割れ、場合によっては140円台半ば前後まで米ドル安・円高に向かうという見通しになりそうだ。

吉田 恒 マネックス証券 チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ FX学長