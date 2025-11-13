2児の母で俳優の北川景子（39）が、手作りのポシェットを披露し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】北川景子が長女に作ったポーチやワンピース

北川は2016年1月、歌手でタレントのDAIGO（47）と結婚し、5歳の長女、1歳の長男の子育てに奮闘している。

Xでは、長女のために作った手芸作品をたびたび公開。リボンやフリルがついた着替え袋や、水色とシルバーのツイード生地で作ったミニポーチ、トップス部分が小花柄、スカート部分がピンクの水玉模様になっているワンピースなどを披露してきた。

手作りポシェットに絶賛の声「もう売り物の商品」「お子さん幸せだなあ」

2025年11月12日の更新では、「久しぶりに手芸投稿」とつづり、さまざまな生地の写真を公開。続く投稿では、制作工程を紹介し、「完成。タグとワッペンも可愛く出来ました」と完成したポシェットを披露している。

北川の投稿にファンからは、「どんどんレベル上がってきますね」「思わず可愛いーって声出ました」「もう売り物の商品」「いつもおしゃれで上手で眼福です！お子さん幸せだなあ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）