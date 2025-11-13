「ハロー！プロジェクト」の公式サイトが13日に更新され、アイドルグループ「つばきファクトリー」の西村乙輝（いつき＝15）が体調不良のためイベントを欠席することを発表。12日には「アンジュルム」の後藤花（17）、11日にも松本わかな（18）、下井谷幸穂（19）のインフルエンザ感染が報告されており、ハロプロアイドルの体調不良が相次いでいる。

8月にグループに加入したばかりの西村。この日、公式サイトで以下3つのイベントへの出演を「体調不良のため」見送るとした。

11月13日(木)

ワールドキルトフェスティバル2025

11月15日(土)

TSUBAKI FACTORY − Blooming Cafe

11月16日(日)

TSUBAKI FACTORY 10th Anniversary Concert 〜ON AND ON〜 Taipei Hearts

12日には、「アンジュルム」後藤が体調不良のため同日開催予定だった「アンジュルム NEWアルバム 『Keep Your Smile!』発売記念 ミニライブ&お見送り会」を欠席。11日には同じくアンジュルムの松本、下井谷が発熱のため病院を受診したところ「インフルエンザA型」と診断され、上記のイベントを欠席することが発表されていた。

ハロー！プロジェクトのアイドルグループを巡っては、BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）が6日、小林萌花がインフルエンザに感染し、8、9日に出演を予定していた公演を欠席すると発表。グループは5日にも西田汐里、前田こころのインフルエンザ感染を発表していた。