ドル円理論価格 1ドル＝153.33円（前日比+0.43円）

ドル円理論価格 1ドル＝153.33円（前日比+0.43円）



割高ゾーン：153.94より上

現値：154.80

割安ゾーン：152.73より下



過去5営業日の理論価格

2025/11/12 152.91

2025/11/11 153.17

2025/11/10 152.60

2025/11/07 153.51

2025/11/06 153.00



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

