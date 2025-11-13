ドル円理論価格　1ドル＝153.33円（前日比+0.43円）

割高ゾーン：153.94より上
現値：154.80
割安ゾーン：152.73より下

過去5営業日の理論価格
2025/11/12　152.91
2025/11/11　153.17
2025/11/10　152.60
2025/11/07　153.51
2025/11/06　153.00

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。