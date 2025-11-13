クマ被害拡大を受け在日アメリカ大使館が日本に滞在するアメリカ人に注意呼びかけ
在日アメリカ大使館は12日、北海道や秋田県などの東北地方でクマ被害が増えているとして、日本に滞在するアメリカ人に対して注意を呼びかけました。
在札幌アメリカ総領事館に隣接する円山公園内でクマが出没したことにも触れて、訪問者に対して「周囲に注意する」よう呼びかけています。
また、クマの出没地域での単独行動を避けることや、クマを目撃した際には地元自治体に通報するよう促しています。
by ライブドアニュース編集部
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
