スター精密<7718.T>がカイ気配を切り上げている。同社は１２日の取引終了後、米タイヨウ・パシフィック・パートナーズ傘下の投資ファンドが非公開化を目的としてスター精に対しＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格は１株２２１０円。スター精の株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せする流れとなっている。



買付予定数の下限は１４８０万７００株で、上限は設定しない。買付期間は１３日から１２月２５日まで。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経て、スター精は上場廃止となる見通し。スター精はファンド傘下で構造改革を進める方針で、ＴＯＢに賛同の意見を表明した。東京証券取引所は１２日、スター精を監理銘柄（確認中）に指定している。



出所：MINKABU PRESS