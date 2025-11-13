シャビ氏がバルセロナ監督時代の後悔を明かす「選手たちの態度、敬意、努力が以前のようではなくなっていた」
シャビ・エルナンデス氏がバルセロナ監督時代の反省を語った。スペイン『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。
現役時にバルセロナで活躍したシャビ氏は、2021年11月にロナルド・クーマン氏の後任として古巣に帰還。翌2022-23シーズンにラ・リーガとスペインスーパーカップを制したが、最終年となった2023-24シーズンは無冠に終わった。
当時、バルセロナに何が起きていたのか。シャビ氏はスペインのESIC大学で行われたリーダーシップに関する講演で、次のように振り返っている。
「バルサで監督としてのキャリアを始めた時、私は選手やクラブに対して非常に高い要求をしていた」
「クラブはあまり厳しい要求を受けていない時期にあったんだ」
その背景には、当時バルセロナが低迷期にあり、高い目標を掲げられない状況だったことがあるという。
「自分の間違いは、その高い基準を最初の1年間しか維持できなかったことだ。就任してからラ・リーガとスーペルコパを勝ち取るまでの間だけだった」
「しばらく経ってから自己分析し、『一体何が起きたんだ?』と思った」
「自分が設定した高いスタンダードを下げてしまい、選手たちの態度や敬意、努力が以前のようではなくなっていた。基準はどんどん下がり、私の最後のシーズンは何も勝ち取れなかった」
シャビ氏は「この経験から多くを学んだ。自己批判をしなければならなかった」と教訓を語り、リーダーとして高い基準を貫くことの重要性を説いた。
現役時にバルセロナで活躍したシャビ氏は、2021年11月にロナルド・クーマン氏の後任として古巣に帰還。翌2022-23シーズンにラ・リーガとスペインスーパーカップを制したが、最終年となった2023-24シーズンは無冠に終わった。
当時、バルセロナに何が起きていたのか。シャビ氏はスペインのESIC大学で行われたリーダーシップに関する講演で、次のように振り返っている。
「クラブはあまり厳しい要求を受けていない時期にあったんだ」
その背景には、当時バルセロナが低迷期にあり、高い目標を掲げられない状況だったことがあるという。
「自分の間違いは、その高い基準を最初の1年間しか維持できなかったことだ。就任してからラ・リーガとスーペルコパを勝ち取るまでの間だけだった」
「しばらく経ってから自己分析し、『一体何が起きたんだ?』と思った」
「自分が設定した高いスタンダードを下げてしまい、選手たちの態度や敬意、努力が以前のようではなくなっていた。基準はどんどん下がり、私の最後のシーズンは何も勝ち取れなかった」
シャビ氏は「この経験から多くを学んだ。自己批判をしなければならなかった」と教訓を語り、リーダーとして高い基準を貫くことの重要性を説いた。