シチズンは急騰し１８年ぶり高値、北米の時計好調で今期は一転経常増益へ

シチズン時計<7762.T>は急騰し２００７年１１月以来、約１８年ぶりの高値をつけた。１２日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を引き上げた。売上高予想を前回予想の３１８０億円から３２７０億円（前期比３．２％増）、経常利益予想を２２０億円から２９０億円（同２６．０％増）、最終利益予想は２００億円から２２０億円（同７．９％減）とした。経常利益は減益予想から一転して増益を見込んでおり、業況を評価した買いを引き寄せている。９月中間期の業績が上振れして着地したことや１０月以降の想定為替レートを１ユーロ＝１７０円（変更前は１６０円）に改めたことなどを反映した。



９月中間期は売上高が１５９２億５０００万円（前年同期比１．７％増）、経常利益が１６１億９７００万円（同３２．０％増）、最終利益が１１８億８０００万円（同３．３％減）だった。主力の時計事業は北米市場を中心に「シチズン」「ブローバ」ブランドが好調に推移したうえ、自社ＥＣの伸長や販売単価の上昇も寄与し、収益性が大きく向上した。また、工作機械事業は受注が緩やかに回復し増収に転じた。ただし、過年度関税等及び過年度関税等引当金繰入額を計上したため、最終利益は減益となった。



出所：MINKABU PRESS