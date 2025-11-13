【レポート】JO1生配信で噴水の水が足りない緊急事態!?パフォーマンス力をあらたに見せつけた一夜

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が、YouTubeで開催されている『YouTube おちゃのまスペシャル』に、「LAPONEENTERTAINMENT Official YouTube」を代表して登場。11月12日21時から、“超パフォーマンス”と題した生配信を静岡・御殿場高原「時之栖」から実施し、デビュー5周年という節目にリリースされたロングヒット曲「BE CLASSIC」を、日本一の高さを誇る噴水を背にしたダイナミックな演出で披露した。

■JO1は“挑戦することをやめないグループ”

生配信では、パフォーマンスの限界を超えるあらたな挑戦“超パフォーマンス”に挑むべく、ライブ演出家で振付師のMiQaelを招き、このあとの「BE CLASSIC」パフォーマンスについてトーク。本番への期待を高める一方で、ステージに向かうまでの裏側も映し出されていった。

今回は“水とのコラボレーション”をテーマにした演出を披露すると宣言し、ストレッチや声出しを行いながら、緊張感に包まれた空気のなかでいつものように円陣を組み、最終準備へ。しかし順調に本番へ向かうと思いきや、演出を担当するMiQaelから「演出ができないかも…」とまさかのひと言。駆け寄るメンバーたちにスタッフから「リハーサルで想定以上に水を使ってしまい、水が足りません」との報告が入る。

演出の要となる噴水が十分に出せないという緊急事態を受け、急きょパフォーマンス会場を変更することに。そして迎えてしまった本番開始時間、21時30分。視聴者が水とのコラボを予想するなか、カメラが映し出したのは教会のような荘厳な空間。そこではバレリーナや不気味な仮面をつけたダンサーたちとともに、美しくも不穏な世界観が広がっていく。後半では場所を噴水ステージへと移し、幻想的な巨大噴水とともに圧巻のパフォーマンスを披露した。一時はどうなるかと思われた“超パフォーマンス”も、見事な演出で締め括られ、視聴者を熱狂の渦へと導いた。

エンディングには「JO1役 JO1」というテロップとともに、「JO1のパフォーマンスはホンモノですが、すべてのトラブルはフィクションです。」というメッセージが映し出され、約40分にわたるエンターテインメントショーの幕が閉じた。

生配信を終えた頃には「#YouTubeおちゃのまスペシャル」がXで、世界のトレンド2位に浮上。5周年という節目にふさわしく、“挑戦することをやめないグループ”として、JO1の強みであるパフォーマンス力をあらたに見せつけた一夜となった。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「Handz In My Pocket」

■関連リンク

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/