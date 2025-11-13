ETF売買動向＝13日寄り付き、日経レバの売買代金は158億円と低調 ETF売買動向＝13日寄り付き、日経レバの売買代金は158億円と低調

13日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比25.9％減の377億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同39.6％減の228億円となっている。



個別では上場インデックスファンド日本経済貢献株 <1481> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス <1473> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ <2084> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> など80銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> など10銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が5.29％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が3.48％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が3.40％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が3.06％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が3.02％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は6.45％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は5.13％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.90％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は3.76％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は3.67％安と大幅に下落している。



日経平均株価が67円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金158億9000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均242億9400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が17億9200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が11億9300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が11億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が10億7800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が8億9800万円の売買代金となっている。



株探ニュース

