―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.7　ファルコム <3723>
　25年9月期の経常利益(非連結)は前の期比9.6％増の13.6億円に伸びたが、26年9月期は前期比4.7％減の13億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4419> フィナＨＤ 　　東Ｇ 　 -16.31 　 11/12　　上期　　　-13.43
<8107> キムラタン 　　東Ｓ 　 -15.91 　 11/12　　上期　　　　赤縮
<6840> ＡＫＩＢＡ 　　東Ｓ 　 -13.05 　 11/12　　上期　　　139.45
<387A> フラー 　　　　東Ｇ 　 -10.79 　 11/12　　　1Q　　　　　－
<6338> タカトリ 　　　東Ｓ　　 -8.81 　 11/12　本決算　　　-45.95

<9338> インフォＲ 　　東Ｇ　　 -8.01 　 11/12　　　3Q　　　-12.11
<3723> ファルコム 　　東Ｇ　　 -7.15 　 11/12　本決算　　　 -4.69
<1853> 森組 　　　　　東Ｓ　　 -6.49 　 11/12　　上期　　　-17.09
<7794> ＥＤＰ 　　　　東Ｇ　　 -6.21 　 11/12　　上期　　　　赤縮
<7523> アールビバン 　東Ｓ　　 -5.97 　 11/12　　上期　　　 16.07

<6090> ＨＭＴ 　　　　東Ｓ　　 -5.97 　 11/12　　　1Q　　　　赤拡
<7358> ポピンズ 　　　東Ｓ　　 -5.50 　 11/12　　　3Q　　　　5.24
<4165> プレイド 　　　東Ｇ　　 -5.40 　 11/12　本決算　　　 29.13
<1431> リブワーク 　　東Ｇ　　 -5.29 　 11/12　　　1Q　　　　赤拡
<6877> ＯＢＡＲＡＧ 　東Ｓ　　 -4.30 　 11/12　本決算　　　 -6.15

<7215> ファルテック 　東Ｓ　　 -4.22 　 11/12　　上期　　　-35.82
<338A> ゼンムテック 　東Ｇ　　 -4.21 　 11/12　　　3Q　　　　赤転
<8225> タカチホ 　　　東Ｓ　　 -4.09 　 11/12　　上期　　　 35.85
<9214> ＲＩ 　　　　　東Ｇ　　 -3.68 　 11/12　　　3Q　　　 -9.84
<5742> ＮＩＣ 　　　　東Ｓ　　 -3.68 　 11/12　　上期　　　-60.00

<9445> フォーバルＴ 　東Ｓ　　 -2.87 　 11/12　　上期　　　 13.19
<3374> 内外テック 　　東Ｓ　　 -2.77 　 11/12　　上期　　　 18.61
<2055> 日和産 　　　　東Ｓ　　 -2.57 　 11/12　　上期　　　　2.02
<386A> みのや 　　　　東Ｓ　　 -2.56 　 11/12　　　1Q　　　　　－
<7426> 山大 　　　　　東Ｓ　　 -2.52 　 11/12　　上期　　　　赤縮

<4231> タイガポリ 　　東Ｓ　　 -2.18 　 11/12　　上期　　　 25.71
<6904> 原田工業 　　　東Ｓ　　 -2.11 　 11/12　　上期　　　 41.05
<9365> トレーディア 　東Ｓ　　 -1.95 　 11/12　　上期　　　 76.30
<7069> サイバーバズ 　東Ｇ　　 -1.88 　 11/12　本決算　　　-17.15
<2138> クルーズ 　　　東Ｓ　　 -1.86 　 11/12　　上期　　　　赤縮

<2321> ソフトフロン 　東Ｇ　　 -1.82 　 11/12　　上期　　　　赤拡
<9380> 東海運 　　　　東Ｓ　　 -1.70 　 11/12　　上期　　　-11.45
<148A> ハッチワーク 　東Ｇ　　 -1.67 　 11/12　　　3Q　　　111.61
<1776> 三井住建道 　　東Ｓ　　 -1.66 　 11/12　　上期　　　　赤縮
<4258> 網屋 　　　　　東Ｇ　　 -1.65 　 11/12　　　3Q　　　109.81

<1866> 北野建 　　　　東Ｓ　　 -1.60 　 11/12　　上期　　　　2.13
<7602> レダックス 　　東Ｓ　　 -1.46 　 11/12　　上期　　　　赤拡
<3787> テクノマセマ 　東Ｓ　　 -1.44 　 11/12　　上期　　　　赤縮
<9633> テアトル 　　　東Ｓ　　 -1.40 　 11/12　　上期　　　　黒転
<5753> 日伸銅 　　　　東Ｓ　　 -1.30 　 11/12　　上期　　　-44.95

<7140> ペットゴー 　　東Ｇ　　 -1.24 　 11/12　　上期　　　　赤転
<9272> ブティックス 　東Ｇ　　 -1.14 　 11/12　　上期　　　-66.67
<4374> ロボペイ 　　　東Ｇ　　 -1.09 　 11/12　　　3Q　　　 61.32
<7087> ウイルテック 　東Ｓ　　 -0.93 　 11/12　　上期　　　-32.03
<297A> アルピコＨＤ 　東Ｓ　　 -0.85 　 11/12　　上期　　　 14.97

<7208> カネミツ 　　　東Ｓ　　 -0.81 　 11/12　　上期　　　 41.95
<7161> じもとＨＤ 　　東Ｓ　　 -0.75 　 11/12　　上期　　　-34.14
<2169> ＣＤＳ 　　　　東Ｓ　　 -0.66 　 11/12　　　3Q　　　-45.56
<6748> 星和電 　　　　東Ｓ　　 -0.63 　 11/12　　　3Q　　　 32.22
<9082> 大和自 　　　　東Ｓ　　 -0.54 　 11/12　　上期　　　　黒転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース