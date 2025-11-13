決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ゼンムテック、プレイド、インフォＲ (11月12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.7 ファルコム <3723>
25年9月期の経常利益(非連結)は前の期比9.6％増の13.6億円に伸びたが、26年9月期は前期比4.7％減の13億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4419> フィナＨＤ 東Ｇ -16.31 11/12 上期 -13.43
<8107> キムラタン 東Ｓ -15.91 11/12 上期 赤縮
<6840> ＡＫＩＢＡ 東Ｓ -13.05 11/12 上期 139.45
<387A> フラー 東Ｇ -10.79 11/12 1Q －
<6338> タカトリ 東Ｓ -8.81 11/12 本決算 -45.95
<9338> インフォＲ 東Ｇ -8.01 11/12 3Q -12.11
<3723> ファルコム 東Ｇ -7.15 11/12 本決算 -4.69
<1853> 森組 東Ｓ -6.49 11/12 上期 -17.09
<7794> ＥＤＰ 東Ｇ -6.21 11/12 上期 赤縮
<7523> アールビバン 東Ｓ -5.97 11/12 上期 16.07
<6090> ＨＭＴ 東Ｓ -5.97 11/12 1Q 赤拡
<7358> ポピンズ 東Ｓ -5.50 11/12 3Q 5.24
<4165> プレイド 東Ｇ -5.40 11/12 本決算 29.13
<1431> リブワーク 東Ｇ -5.29 11/12 1Q 赤拡
<6877> ＯＢＡＲＡＧ 東Ｓ -4.30 11/12 本決算 -6.15
<7215> ファルテック 東Ｓ -4.22 11/12 上期 -35.82
<338A> ゼンムテック 東Ｇ -4.21 11/12 3Q 赤転
<8225> タカチホ 東Ｓ -4.09 11/12 上期 35.85
<9214> ＲＩ 東Ｇ -3.68 11/12 3Q -9.84
<5742> ＮＩＣ 東Ｓ -3.68 11/12 上期 -60.00
<9445> フォーバルＴ 東Ｓ -2.87 11/12 上期 13.19
<3374> 内外テック 東Ｓ -2.77 11/12 上期 18.61
<2055> 日和産 東Ｓ -2.57 11/12 上期 2.02
<386A> みのや 東Ｓ -2.56 11/12 1Q －
<7426> 山大 東Ｓ -2.52 11/12 上期 赤縮
<4231> タイガポリ 東Ｓ -2.18 11/12 上期 25.71
<6904> 原田工業 東Ｓ -2.11 11/12 上期 41.05
<9365> トレーディア 東Ｓ -1.95 11/12 上期 76.30
<7069> サイバーバズ 東Ｇ -1.88 11/12 本決算 -17.15
<2138> クルーズ 東Ｓ -1.86 11/12 上期 赤縮
<2321> ソフトフロン 東Ｇ -1.82 11/12 上期 赤拡
<9380> 東海運 東Ｓ -1.70 11/12 上期 -11.45
<148A> ハッチワーク 東Ｇ -1.67 11/12 3Q 111.61
<1776> 三井住建道 東Ｓ -1.66 11/12 上期 赤縮
<4258> 網屋 東Ｇ -1.65 11/12 3Q 109.81
<1866> 北野建 東Ｓ -1.60 11/12 上期 2.13
<7602> レダックス 東Ｓ -1.46 11/12 上期 赤拡
<3787> テクノマセマ 東Ｓ -1.44 11/12 上期 赤縮
<9633> テアトル 東Ｓ -1.40 11/12 上期 黒転
<5753> 日伸銅 東Ｓ -1.30 11/12 上期 -44.95
<7140> ペットゴー 東Ｇ -1.24 11/12 上期 赤転
<9272> ブティックス 東Ｇ -1.14 11/12 上期 -66.67
<4374> ロボペイ 東Ｇ -1.09 11/12 3Q 61.32
<7087> ウイルテック 東Ｓ -0.93 11/12 上期 -32.03
<297A> アルピコＨＤ 東Ｓ -0.85 11/12 上期 14.97
<7208> カネミツ 東Ｓ -0.81 11/12 上期 41.95
<7161> じもとＨＤ 東Ｓ -0.75 11/12 上期 -34.14
<2169> ＣＤＳ 東Ｓ -0.66 11/12 3Q -45.56
<6748> 星和電 東Ｓ -0.63 11/12 3Q 32.22
<9082> 大和自 東Ｓ -0.54 11/12 上期 黒転
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース