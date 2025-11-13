―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　豆蔵 <202A>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比17.3％増の11.1億円に伸びた。

★No.4　ソラコム <147A>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の2.9億円に急拡大し、通期計画の6.4億円(中央値)に対する進捗率は前年同期の16.0％を上回る46.4％に達した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6676> ＢＵＦ 　　　　東Ｓ 　 +20.16 　 11/12　　上期　　　 76.18
<4667> アイサンテク 　東Ｓ 　 +17.95 　 11/12　　上期　　　208.96
<202A> 豆蔵 　　　　　東Ｇ 　 +17.33 　 11/12　　上期　　　 17.30
<147A> ソラコム 　　　東Ｇ 　 +16.32 　 11/12　　上期　　　200.00
<9337> トリドリ 　　　東Ｇ 　 +15.51 　 11/12　　　3Q　　　 77.33

<6993> 大黒屋 　　　　東Ｓ 　 +15.00 　 11/12　　上期　　　　赤拡
<438A> インフ 　　　　東Ｇ 　 +12.71 　 11/12　　上期　　　　　－
<9221> フルハシＥ 　　東Ｓ 　 +12.68 　 11/12　　上期　　　-24.77
<4720> 城南進研 　　　東Ｓ 　 +12.13 　 11/12　　上期　　　157.14
<1788> 三東工業 　　　東Ｓ 　 +10.71 　 11/12　　　1Q　　　480.00

<3695> ＧＭＯ－ＰＰ 　東Ｇ 　 +10.46 　 11/12　　　3Q　　　297.01
<5599> Ｓ＆Ｊ 　　　　東Ｇ 　 +10.31 　 11/12　　上期　　　 48.15
<4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 　　東Ｇ 　 +10.22 　 11/12　本決算　　　　6.37
<4379> フォトシンス 　東Ｇ　　 +9.86 　 11/12　　　3Q　　　 90.35
<4398> ＢＢＳｅｃ 　　東Ｓ　　 +9.45 　 11/12　　　1Q　　　　黒転

<330A> タレントＸ 　　東Ｇ　　 +8.87 　 11/12　　上期　　　 18.12
<4040> 南海化学 　　　東Ｓ　　 +8.68 　 11/12　　上期　　　　0.48
<6324> ハーモニック 　東Ｓ　　 +8.31 　 11/12　　上期　　　　黒転
<6317> 北川鉄 　　　　東Ｓ　　 +7.57 　 11/12　　上期　　　 81.34
<7326> ＳＢＩＩＧ 　　東Ｇ　　 +7.56 　 11/12　　上期　　　 50.13

<8705> 日産証券Ｇ 　　東Ｓ　　 +7.10 　 11/12　　上期　　　-13.16
<3633> ＧＭＯペパボ 　東Ｓ　　 +6.51 　 11/12　　　3Q　　　 25.57
<6342> 太平製 　　　　東Ｓ　　 +5.96 　 11/12　　上期　　　-55.53
<4629> 大伸化学 　　　東Ｓ　　 +5.54 　 11/12　　上期　　　 74.03
<3449> テクノフレ 　　東Ｓ　　 +5.29 　 11/12　　　3Q　　　 87.54

<7887> 南プラ 　　　　東Ｓ　　 +5.21 　 11/12　　上期　　　　黒転
<5586> ラボロＡＩ 　　東Ｇ　　 +4.96 　 11/12　本決算　　　 77.11
<6625> ＪＡＬＣＯ 　　東Ｓ　　 +4.96 　 11/12　　上期　　　-34.54
<1384> ホクリヨウ 　　東Ｓ　　 +4.64 　 11/12　　上期　　　560.31
<146A> コロンビア 　　東Ｓ　　 +4.57 　 11/12　　　3Q　　　 57.78

<4356> 応用技術 　　　東Ｓ　　 +4.56 　 11/12　　　3Q　　　 39.70
<6226> 守谷輸送機 　　東Ｓ　　 +4.10 　 11/12　　上期　　　 43.29
<4619> 日特塗 　　　　東Ｓ　　 +3.87 　 11/12　　上期　　　 -5.20
<7096> ステムセル研 　東Ｇ　　 +3.80 　 11/12　　上期　　　-48.48
<4293> セプテニＨＤ 　東Ｓ　　 +3.61 　 11/12　　　3Q　　　 11.37

<6549> ＤＭソリュ 　　東Ｓ　　 +3.49 　 11/12　　上期　　　-11.80
<6165> パンチ 　　　　東Ｓ　　 +3.44 　 11/12　　上期　　　 70.79
<3652> ＤＭＰ 　　　　東Ｇ　　 +3.21 　 11/12　　上期　　　　赤転
<5256> フュージック 　東Ｇ　　 +3.18 　 11/12　　　1Q　　　 81.25
<4977> 新田ゼラチン 　東Ｓ　　 +3.12 　 11/12　　上期　　　 21.28

<3392> デリカフＨＤ 　東Ｓ　　 +2.96 　 11/12　　上期　　　　黒転
<7367> セルム 　　　　東Ｓ　　 +2.92 　 11/12　　上期　　　 46.17
<7615> 京都友禅ＨＤ 　東Ｓ　　 +2.81 　 11/12　　上期　　　　黒転
<9726> ＫＮＴＣＴ 　　東Ｓ　　 +2.79 　 11/12　　上期　　　 36.31
<7043> アルー 　　　　東Ｇ　　 +2.73 　 11/12　　　3Q　　　　黒転

<4242> タカギセイコ 　東Ｓ　　 +2.19 　 11/12　　上期　　　　9.25
<4013> 勤次郎 　　　　東Ｇ　　 +2.06 　 11/12　　　3Q　　　190.27
<5071> ヴィス 　　　　東Ｓ　　 +2.05 　 11/12　　上期　　　-33.61
<8275> フォーバル 　　東Ｓ　　 +1.85 　 11/12　　上期　　　-20.66
<9385> ショーエイ 　　東Ｓ　　 +1.72 　 11/12　　上期　　　　黒転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース