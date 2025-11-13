決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ハーモニック、インフ、大黒屋 (11月12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.3 豆蔵 <202A>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比17.3％増の11.1億円に伸びた。
★No.4 ソラコム <147A>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の2.9億円に急拡大し、通期計画の6.4億円(中央値)に対する進捗率は前年同期の16.0％を上回る46.4％に達した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ +20.16 11/12 上期 76.18
<4667> アイサンテク 東Ｓ +17.95 11/12 上期 208.96
<202A> 豆蔵 東Ｇ +17.33 11/12 上期 17.30
<147A> ソラコム 東Ｇ +16.32 11/12 上期 200.00
<9337> トリドリ 東Ｇ +15.51 11/12 3Q 77.33
<6993> 大黒屋 東Ｓ +15.00 11/12 上期 赤拡
<438A> インフ 東Ｇ +12.71 11/12 上期 －
<9221> フルハシＥ 東Ｓ +12.68 11/12 上期 -24.77
<4720> 城南進研 東Ｓ +12.13 11/12 上期 157.14
<1788> 三東工業 東Ｓ +10.71 11/12 1Q 480.00
<3695> ＧＭＯ－ＰＰ 東Ｇ +10.46 11/12 3Q 297.01
<5599> Ｓ＆Ｊ 東Ｇ +10.31 11/12 上期 48.15
<4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 東Ｇ +10.22 11/12 本決算 6.37
<4379> フォトシンス 東Ｇ +9.86 11/12 3Q 90.35
<4398> ＢＢＳｅｃ 東Ｓ +9.45 11/12 1Q 黒転
<330A> タレントＸ 東Ｇ +8.87 11/12 上期 18.12
<4040> 南海化学 東Ｓ +8.68 11/12 上期 0.48
<6324> ハーモニック 東Ｓ +8.31 11/12 上期 黒転
<6317> 北川鉄 東Ｓ +7.57 11/12 上期 81.34
<7326> ＳＢＩＩＧ 東Ｇ +7.56 11/12 上期 50.13
<8705> 日産証券Ｇ 東Ｓ +7.10 11/12 上期 -13.16
<3633> ＧＭＯペパボ 東Ｓ +6.51 11/12 3Q 25.57
<6342> 太平製 東Ｓ +5.96 11/12 上期 -55.53
<4629> 大伸化学 東Ｓ +5.54 11/12 上期 74.03
<3449> テクノフレ 東Ｓ +5.29 11/12 3Q 87.54
<7887> 南プラ 東Ｓ +5.21 11/12 上期 黒転
<5586> ラボロＡＩ 東Ｇ +4.96 11/12 本決算 77.11
<6625> ＪＡＬＣＯ 東Ｓ +4.96 11/12 上期 -34.54
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ +4.64 11/12 上期 560.31
<146A> コロンビア 東Ｓ +4.57 11/12 3Q 57.78
<4356> 応用技術 東Ｓ +4.56 11/12 3Q 39.70
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ +4.10 11/12 上期 43.29
<4619> 日特塗 東Ｓ +3.87 11/12 上期 -5.20
<7096> ステムセル研 東Ｇ +3.80 11/12 上期 -48.48
<4293> セプテニＨＤ 東Ｓ +3.61 11/12 3Q 11.37
<6549> ＤＭソリュ 東Ｓ +3.49 11/12 上期 -11.80
<6165> パンチ 東Ｓ +3.44 11/12 上期 70.79
<3652> ＤＭＰ 東Ｇ +3.21 11/12 上期 赤転
<5256> フュージック 東Ｇ +3.18 11/12 1Q 81.25
<4977> 新田ゼラチン 東Ｓ +3.12 11/12 上期 21.28
<3392> デリカフＨＤ 東Ｓ +2.96 11/12 上期 黒転
<7367> セルム 東Ｓ +2.92 11/12 上期 46.17
<7615> 京都友禅ＨＤ 東Ｓ +2.81 11/12 上期 黒転
<9726> ＫＮＴＣＴ 東Ｓ +2.79 11/12 上期 36.31
<7043> アルー 東Ｇ +2.73 11/12 3Q 黒転
<4242> タカギセイコ 東Ｓ +2.19 11/12 上期 9.25
<4013> 勤次郎 東Ｇ +2.06 11/12 3Q 190.27
<5071> ヴィス 東Ｓ +2.05 11/12 上期 -33.61
<8275> フォーバル 東Ｓ +1.85 11/12 上期 -20.66
<9385> ショーエイ 東Ｓ +1.72 11/12 上期 黒転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース