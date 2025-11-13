―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7717> Ｖテク 　　　　東Ｐ　　 -9.80 　 11/12　　上期　　　　赤拡
<6284> ＡＳＢ機械 　　東Ｐ　　 -8.87 　 11/12　本決算　　　　6.30
<6055> Ｊマテリアル 　東Ｐ　　 -8.56 　 11/12　　上期　　　 44.91
<6363> 酉島 　　　　　東Ｐ　　 -6.62 　 11/12　　上期　　　　黒転
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　東Ｐ　　 -6.25 　 11/12　本決算　　　　　－

<2201> 森永 　　　　　東Ｐ　　 -4.47 　 11/12　　上期　　　 -4.62
<8093> 極東貿易 　　　東Ｐ　　 -4.06 　 11/12　　上期　　　 39.02
<3405> クラレ 　　　　東Ｐ　　 -3.94 　 11/12　　　3Q　　　-43.01
<6962> 大真空 　　　　東Ｐ　　 -3.89 　 11/12　　上期　　　　赤縮
<7532> パンパシＨＤ 　東Ｐ　　 -3.86 　 11/12　　　1Q　　　 31.38

<256A> 飛島ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -3.57 　 11/12　　上期　　　 44.76
<4118> カネカ 　　　　東Ｐ　　 -3.56 　 11/12　　上期　　　-18.27
<9746> ＴＫＣ 　　　　東Ｐ　　 -3.15 　 11/12　本決算　　　　3.07
<4331> Ｔ＆Ｇニーズ 　東Ｐ　　 -3.09 　 11/12　　上期　　　　赤転
<6498> キッツ 　　　　東Ｐ　　 -2.94 　 11/12　　　3Q　　　　8.42

<6151> 日東工器 　　　東Ｐ　　 -2.89 　 11/12　　上期　　　-28.46
<6523> ＰＨＣＨＤ 　　東Ｐ　　 -2.84 　 11/12　　上期　　　-87.30
<6013> タクマ 　　　　東Ｐ　　 -2.78 　 11/12　　上期　　　 -9.74
<4543> テルモ 　　　　東Ｐ　　 -2.74 　 11/12　　上期　　　 18.88
<6287> サトー 　　　　東Ｐ　　 -2.69 　 11/12　　上期　　　 -8.66

<4027> テイカ 　　　　東Ｐ　　 -2.44 　 11/12　　上期　　　-30.09
<3741> セック 　　　　東Ｐ　　 -2.34 　 11/12　　上期　　　　9.89
<6571> ＱＢＮＨＤ 　　東Ｐ　　 -1.95 　 11/12　　　1Q　　　 10.24
<8007> 高島 　　　　　東Ｐ　　 -1.41 　 11/12　　上期　　　 29.05
<4093> アセチレン 　　東Ｐ　　 -1.40 　 11/12　　上期　　　-27.11

<409A> オリオン 　　　東Ｐ　　 -1.36 　 11/12　　上期　　　　　－
<1786> オリエン白石 　東Ｐ　　 -1.15 　 11/12　　上期　　　 -7.27
<2733> あらた 　　　　東Ｐ　　 -1.13 　 11/12　　上期　　　-11.90
<5757> ＣＫサンエツ 　東Ｐ　　 -0.86 　 11/12　　上期　　　-36.78
<3932> アカツキ 　　　東Ｐ　　 -0.48 　 11/12　　上期　　　-42.74

<4044> セ硝子 　　　　東Ｐ　　 -0.46 　 11/12　　上期　　　-34.04
<8129> 東邦ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -0.44 　 11/12　　上期　　　 -3.11
<8309> 三井住友トラ 　東Ｐ　　 -0.37 　 11/12　　上期　　　　7.35
<7456> 松田産業 　　　東Ｐ　　 -0.34 　 11/12　　上期　　　 28.28
<6306> 日工 　　　　　東Ｐ　　 -0.26 　 11/12　　上期　　　-38.01

<5011> ニチレキＧ 　　東Ｐ　　 -0.12 　 11/12　　上期　　　 -7.09

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース