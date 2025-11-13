決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … テルモ、オリオン、三井住友トラ (11月12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7717> Ｖテク 東Ｐ -9.80 11/12 上期 赤拡
<6284> ＡＳＢ機械 東Ｐ -8.87 11/12 本決算 6.30
<6055> Ｊマテリアル 東Ｐ -8.56 11/12 上期 44.91
<6363> 酉島 東Ｐ -6.62 11/12 上期 黒転
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 東Ｐ -6.25 11/12 本決算 －
<2201> 森永 東Ｐ -4.47 11/12 上期 -4.62
<8093> 極東貿易 東Ｐ -4.06 11/12 上期 39.02
<3405> クラレ 東Ｐ -3.94 11/12 3Q -43.01
<6962> 大真空 東Ｐ -3.89 11/12 上期 赤縮
<7532> パンパシＨＤ 東Ｐ -3.86 11/12 1Q 31.38
<256A> 飛島ＨＤ 東Ｐ -3.57 11/12 上期 44.76
<4118> カネカ 東Ｐ -3.56 11/12 上期 -18.27
<9746> ＴＫＣ 東Ｐ -3.15 11/12 本決算 3.07
<4331> Ｔ＆Ｇニーズ 東Ｐ -3.09 11/12 上期 赤転
<6498> キッツ 東Ｐ -2.94 11/12 3Q 8.42
<6151> 日東工器 東Ｐ -2.89 11/12 上期 -28.46
<6523> ＰＨＣＨＤ 東Ｐ -2.84 11/12 上期 -87.30
<6013> タクマ 東Ｐ -2.78 11/12 上期 -9.74
<4543> テルモ 東Ｐ -2.74 11/12 上期 18.88
<6287> サトー 東Ｐ -2.69 11/12 上期 -8.66
<4027> テイカ 東Ｐ -2.44 11/12 上期 -30.09
<3741> セック 東Ｐ -2.34 11/12 上期 9.89
<6571> ＱＢＮＨＤ 東Ｐ -1.95 11/12 1Q 10.24
<8007> 高島 東Ｐ -1.41 11/12 上期 29.05
<4093> アセチレン 東Ｐ -1.40 11/12 上期 -27.11
<409A> オリオン 東Ｐ -1.36 11/12 上期 －
<1786> オリエン白石 東Ｐ -1.15 11/12 上期 -7.27
<2733> あらた 東Ｐ -1.13 11/12 上期 -11.90
<5757> ＣＫサンエツ 東Ｐ -0.86 11/12 上期 -36.78
<3932> アカツキ 東Ｐ -0.48 11/12 上期 -42.74
<4044> セ硝子 東Ｐ -0.46 11/12 上期 -34.04
<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ -0.44 11/12 上期 -3.11
<8309> 三井住友トラ 東Ｐ -0.37 11/12 上期 7.35
<7456> 松田産業 東Ｐ -0.34 11/12 上期 28.28
<6306> 日工 東Ｐ -0.26 11/12 上期 -38.01
<5011> ニチレキＧ 東Ｐ -0.12 11/12 上期 -7.09
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース